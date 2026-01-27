Un nouveau cadre juridique ouvre la voie à un marché immobilier dynamique en 2026

Un cadre juridique plus clair et plus complet devrait dynamiser le marché immobilier vietnamien cette année. Régulateurs, experts et entreprises anticipent un retour à la stabilité et à la valorisation des biens immobiliers après une longue période d’ajustement.

Tel était le constat partagé lors d’un séminaire sur les perspectives du marché immobilier, organisé samedi 24 janvier à Hanoï par le journal Tiên Phong (Pionnier). Ce séminaire a réuni décideurs politiques, analystes, promoteurs et investisseurs, alors que le marché se remet d’une de ses plus fortes récessions.

Phung Công Suong, rédacteur en chef du journal, a déclaré que l’année 2026 revêt une importance particulière pour le secteur immobilier. Après une phase de surchauffe suivie d’une forte contraction, le marché est en pleine restructuration et se dirige progressivement vers des bases plus stables, solides et durables.

Il a souligné que la volatilité récente avait mis en lumière des faiblesses évidentes dans les cadres juridiques, la planification, la structure des produits et l’allocation des capitaux, contraignant le marché à se restructurer dans une direction plus saine.

L’enjeu principal cette année, ont affirmé les intervenants, n’est pas seulement de savoir si le marché se redressera, mais aussi la qualité de cette reprise. Il s’agit notamment d’identifier les segments moteurs de croissance et de prévoir l’évolution des capitaux d’investissement face au renforcement des exigences en matière de transparence, d’efficacité et de gestion des risques.

Plutôt que d’être guidé par des vagues spéculatives à court terme, le marché entre dans une phase axée sur la valeur réelle, avec des exigences accrues en matière de conformité légale, de rigueur d’aménagement, de qualité des produits et d’efficacité du capital.

L’une des caractéristiques les plus marquantes du marché actuel est la différenciation de plus en plus nette entre les segments, les régions et les acteurs du marché. Les experts présents au séminaire ont indiqué que les produits manquant de clarté juridique ou dont le prix est largement supérieur à leur valeur d’usage réelle continuent de rencontrer des problèmes de liquidité et, dans certains cas, une stagnation prolongée.

À l’inverse, les projets bénéficiant d’un statut juridique complet, d’une planification cohérente, d’infrastructures synchronisées et d’une réelle demande de logements continuent d’enregistrer un intérêt et une absorption positifs. Cela suggère que le marché retrouve progressivement son rôle fondamental de soutien au développement socio-économique, au lieu de servir de canal de spéculation à court terme.

Les flux de capitaux évoluent également de manière significative. Au lieu d’une logique de profit rapide, les investissements deviennent plus prudents et sélectifs, privilégiant les segments aux fondamentaux solides et au potentiel de création de valeur à long terme.

Aux côtés des investisseurs individuels, les capitaux institutionnels, les fonds d’investissement et les investisseurs à long terme réintègrent progressivement le marché avec des approches plus systématiques et professionnelles, contribuant ainsi à améliorer la qualité des capitaux et à réduire les risques globaux.

Du point de vue de la gestion étatique, Hà Quang Hung, directeur adjoint du Département du logement et de la gestion du marché immobilier du ministère de la Construction, a déclaré que l’année 2025 s’était achevée sur de nombreux signaux macroéconomiques positifs. Malgré les incertitudes mondiales persistantes, le Vietnam a maintenu sa dynamique de reprise, enregistrant une croissance du PIB d’environ 8,02%, nettement supérieure à celle de 2024.

Cette performance a constitué un socle important pour la stabilisation progressive du marché immobilier. Au sein même du secteur, la direction gouvernementale, déterminée et coordonnée, a permis d’améliorer sensiblement l’offre, la liquidité et la confiance du marché.

L’année dernière a notamment été marquée par une importante transformation institutionnelle du développement du logement social, les objectifs ayant non seulement été atteints, mais également dépassés. Le logement social a joué un double rôle, contribuant au bien-être social tout en participant à la régulation de l’offre et de la demande, à la stabilisation du marché et à la préparation du terrain pour la période 2026-2030, a-t-il précisé.

L’un des thèmes centraux du séminaire portait sur la manière dont le nouveau système politique et juridique remodèle les flux de capitaux immobiliers. Hà Quang Hung a identifié six grands groupes de politiques publiques susceptibles d’influencer les tendances du marché dans les prochains mois.

La première avancée majeure concerne les institutions de logement social, grâce à la résolution N°201/2025/QH15 qui expérimente des mécanismes et des politiques spécifiques pour le développement du logement social, en complément des décrets d’orientation. Le passage d’un contrôle strict des intrants à une plus grande autonomie des investisseurs, associé à des inspections a posteriori, a permis de raccourcir les délais de réalisation des projets, de mobiliser des ressources sociales et d’accroître l’offre de logements abordables.

Autre évolution clé : l’amendement de la Loi sur la construction et des règlements d’urbanisme. Cette modification contribue à réduire les coûts de mise en conformité, à éliminer les chevauchements juridiques et à accélérer la mise en œuvre des projets, renforçant ainsi la transparence et la stabilité de l’environnement d’investissement.

La finalisation des institutions foncières demeure essentielle. En 2025, une série de mesures importantes ont été introduites pour débloquer les projets en suspens et relancer l’offre, gelée depuis des années.

Parallèlement, les mesures visant à débloquer les flux de capitaux, notamment la création d’un fonds national du logement et le traitement des créances douteuses liées à l’immobilier, ont atténué les tensions de liquidité sur les entreprises et dynamisé le marché du crédit.

Selon les intervenants, une décentralisation et une délégation de pouvoirs accrues aux collectivités locales, ainsi que le développement de systèmes d’information et de bases de données sur le marché du logement et de l’immobilier, devraient également améliorer la transparence et freiner la spéculation et la manipulation des prix.

