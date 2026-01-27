Les produits OCOP dominent le marché des cadeaux du Nouvel An lunaire

À environ 20 jours du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le marché des cadeaux connaît une évolution marquée, les produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit) locaux s’imposant comme une tendance de consommation majeure.

Dans les grandes chaînes de supermarchés telles que Go!, Co.opmart et WinMart, ainsi que dans les marchés printaniers du centre de la province de Quang Ngai, les stands dédiés aux produits OCOP attirent une attention particulière. Jadis considérés comme de simples "produits du terroir" aux emballages sommaires, ces articles présentent aujourd’hui une image entièrement renouvelée.

Cordyceps, gâteaux au sésame ou encore thé au ginseng de Ngoc Linh sont désormais proposés dans des conditionnements élégants et modernes, notamment des coffrets en bois finement sculptés, des sacs en papier respectueux de l’environnement ou des paniers artisanaux en bambou et en rotin tressés.

Truong Quang Ninh, directeur de la société Ninh Truong spécialisée dans les champignons médicinaux, a indiqué que le cordyceps de son entreprise avait obtenu la certification OCOP quatre étoiles.

"Cette année, nous avons conçu des coffrets raffinés intégrant des images de paysages emblématiques de la région. Grâce à cela, le nombre de commandes d’entreprises a doublé par rapport à l’an dernier", a-t-il confié.

L’essor des produits OCOP repose avant tout sur la confiance des consommateurs, la certification OCOP - de trois à cinq étoiles - constituant un gage de crédibilité quant à l’origine des matières premières, aux processus de production et à la sécurité sanitaire.

Aujourd’hui, la majorité des produits OCOP de Quang Ngai sont dotés de codes QR permettant de retracer l’origine, d’identifier le producteur, de connaître la date d’emballage et de consulter les certifications de qualité. Selon Bach Thanh Phu, propriétaire de l’établissement Oly Food, cette transparence facilite l’accès des petits producteurs aux supermarchés et aux plateformes de commerce électronique.

Cette année, la tendance des cadeaux de Têt s’oriente également vers la durabilité, avec des paniers associant produits alimentaires et articles d’artisanat, utilisant des matériaux naturels tels que le bambou ou le rotin, en remplacement des emballages plastiques.

Selon Truong Thi Thu Huong, directrice adjointe de la société OCOP Dat Quang, les consommateurs recherchent des valeurs traditionnelles à travers un prisme moderne, les paniers OCOP se distinguant par leur capacité à toucher l’émotion et à exprimer l’identité régionale.

Vo Quôc Hung, directeur adjoint du Service de l’Industrie et du Commerce de la province de Quang Ngai, a souligné l’importance du maintien rigoureux de la qualité après l’obtention de la certification, notamment face à l’augmentation des commandes durant le Têt.

Bien plus qu’un simple cadeau, les produits OCOP incarnent le savoir-faire des agriculteurs et la fierté du terroir de Quang Ngai, contribuant au développement durable de l’économie rurale et à la valorisation de l’identité culturelle vietnamienne.

