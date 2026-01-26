Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN en faveur d’un secteur halieutique durable

Dès les premiers jours de l’année 2026, la ville de Dà Nang a intensifié la mise en œuvre, de manière coordonnée et résolue, des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi au respect des engagements internationaux du Vietnam, à la levée du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) et à la promotion d’un développement durable du secteur halieutique.

>> Pêche INN : neuf priorités à mener avec détermination

>> Lutter contre la pêche INN pendant le Têt traditionnel 2026

>> Cân Tho renforce la lutte contre la pêche INN

Au port de pêche de Hông Triêu, commune de Duy Nghia, après une courte campagne de pêche en ce début d’année, le propriétaire et capitaine du navire QNa 917021-TS, Pham Duc Hanh, a indiqué que son bateau avait capturé environ quatre tonnes de chinchards, de sabres et de harengs. Avant l’accostage pour la commercialisation des produits, l’ensemble des informations relatives à l’équipage, à l’itinéraire, à la durée des activités en mer, ainsi que les équipements de communication et le dispositif de surveillance du trajet sont soumis à un contrôle strict des forces de garde-frontières, conformément aux procédures en vigueur. Le respect des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN est désormais une exigence obligatoire et régulière pour les pêcheurs.

Photo : VNA/CVN

Selon Phan Van My, vice-directeur du département de l’Agriculture et de l’Environnement et vice-chef du Comité de pilotage INN de la ville de Dà Nang, avec la détermination de contribuer à la levée du "carton jaune", la ville a, dès le début de l’année 2026, promulgué un plan de mise en œuvre du projet intitulé "Conversion des métiers de pêche ayant un impact sur les ressources et l’environnement écologique", pour la période 2026-2030.

Parallèlement, Dà Nang élabore en urgence une résolution sur les politiques de soutien au développement de la pêche pour la période 2026-2030, comprenant notamment des mesures d’aide à la reconversion professionnelle, au remplacement des équipements, ainsi qu’à la prise en charge des frais d’abonnement aux dispositifs de surveillance du trajet et aux journaux de bord électroniques. Cette résolution devrait être soumise au Conseil populaire municipal pour adoption à la fin janvier 2026 afin d’être mise en œuvre rapidement.

À ce jour, la ville a achevé l’installation des dispositifs de surveillance du trajet sur 100 % des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres ; l’ensemble des navires est dûment immatriculé, marqué et numéroté conformément à la réglementation. Le suivi, la surveillance et le traitement des cas de perte de connexion du système de surveillance des navires (VMS) sont effectués de manière rigoureuse, garantissant une détection rapide, une clarification des causes et un traitement conforme aux dispositions légales. Depuis le 1er janvier 2024, aucun navire de pêche appartenant à des pêcheurs de Dà Nang n’a été intercepté ou sanctionné par des forces étrangères pour des violations liées à la pêche INN.

Actuellement, tous les navires de pêche de la ville sont enregistrés, autorisés et mis à jour dans la base de données nationale de la pêche (Vnfishbase). Au cours de la première quinzaine de janvier 2026, 1.701 sorties de navires ont été enregistrées, avec un volume de produits halieutiques débarqués dans les ports atteignant 524 tonnes. Le travail de confirmation et de certification de l’origine des produits de la pêche est continuellement renforcé, afin de garantir la transparence et la traçabilité conformément aux exigences de la Commission européenne.

Malgré les résultats positifs enregistrés, le Comité de pilotage INN de la ville de Dà Nang estime que certains risques de violations subsistent, notamment pour une partie de la flotte pratiquant la pêche au calmar au large, ainsi que les cas de perte de connexion VMS en mer. Face à cette situation, les forces compétentes, avec les gardes-frontières municipaux comme force principale, poursuivent le renforcement de la coordination en matière de patrouilles, de contrôles, de sensibilisation juridique et de sanctions strictes à l’encontre des infractions. Récemment, 158 navires de pêche ont été inspectés, donnant lieu à des sanctions administratives d’un montant total avoisinant 479 millions de dôngs.

La poursuite sans relâche des mesures de lutte contre la pêche INN dès le début de l’année 2026 illustre la ferme détermination de la ville de Dà Nang à réorganiser les activités de pêche, à renforcer le respect de la loi par les pêcheurs et à contribuer, aux côtés de l’ensemble du pays, à la levée rapide du "carton jaune" INN, tout en favorisant l’intégration internationale.

VNA/CVN