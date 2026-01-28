La Foire du Printemps 2026 : un épicentre de prospérité et d’identité culturelle

Prévue du 2 au 8 février 2026 au Centre d’expositions du Vietnam (VEC) à Dông Anh, la première Foire du Printemps s’annonce comme un tournant majeur. Sous le signe de l’élégance et de la performance, cet événement d’envergure inédite promet de dynamiser les échanges commerciaux tout en sublimant les traditions vietnamiennes à l’aube de l’Année du Binh Ngo (Cheval du feu).

>> Hanoï renforce la coordination pour la Foire du printemps 2026

>> Nghê An à la première Foire du printemps 2026 à Hanoï

>> Foire du Printemps : Cân Tho met en avance ses produits OCOP

Photo : VNA/CVN

Véritable fer-de-lance de la stratégie de promotion commerciale de l’État, la Foire du Printemps 2026 se déploiera sur une surface spectaculaire. Occupant l’intégralité du hall d’exposition Kim Quy, l’événement s’étend sur plus de 100.000 m2 en intérieur, répartis en dix halls thématiques de 10.000 m2 chacun. Avec environ 3.000 stands standardisés et de vastes espaces extérieurs, cette manifestation est conçue pour être le moteur de la consommation et du rayonnement du pays dès les premiers jours de la nouvelle année.

Le thème central, "Connecter la prospérité - Accueillir un printemps glorieux", reflète une double ambition : bâtir un espace marchand performant tout en préservant l’âme de la culture vietnamienne. En structurant l’événement autour de neuf subdivisions majeures, les organisateurs ont souhaité offrir une vision exhaustive du paysage industriel, agricole et culturel des différentes régions du Vietnam.

Au centre de ce dispositif se trouve Hô Chi Minh-Ville, localité thématique de cette édition. Cet espace central met en lumière les réussites économiques, financières et technologiques de la métropole du Sud. Les visiteurs pourront y découvrir la vision d’une cité intelligente, durable et riche de son identité, réaffirmant son rôle de locomotive du développement national. Parallèlement, cette zone propose une immersion festive dans le "Têt du Sud", où l’esprit d’ouverture et la créativité de Hô Chi Minh-Ville s’expriment à travers des échanges culturels et artistiques.

Photo : BTC/CVN

La diversité géographique du Vietnam est à l’honneur dans les deux halls adjacents dédiés au secteur "Printemps au pays - Produits des quatre régions". Chaque localité y expose ses spécialités emblématiques ainsi que ses réussites socio-économiques. Dans une volonté d’équité territoriale, chaque province dispose d’au moins 200 m2, avec une attention particulière pour les quatre grandes villes de Hai Phong, Huê, Dà Nang et Cân Tho, qui bénéficient d’espaces de 250 m2 pour leurs promotions d’investissement et de tourisme.

Le secteur agricole, piloté par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement sous l’appellation "Agriculture vietnamienne - Éclat du printemps", met l’accent sur la modernité. Entre les produits certifiés OCOP (À chaque commune, son produit), les indications géographiques et les modèles d’agriculture circulaire ou de haute technologie, c’est tout le savoir-faire vert du Vietnam qui s’offre aux partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

L’industrie n’est pas en reste avec l’implication directe du ministère de l’Industrie et du Commerce. Le secteur "Printemps prospère" rassemble les leaders des produits de consommation, tandis que l’exposition VIVC 2026 propose une immersion dans la chaîne de valeur du textile, de la chaussure, des produits en bois et de l’artisanat. Sous le slogan "From Materials to Markets - One Completed Value Chain" (en français : De la matière au marché : une chaîne de valeur intégrée), cette zone connecte l’ensemble de la filière, des matières premières jusqu’à la mise sur le marché.

La dimension symbolique de l’événement culmine avec l’espace "Têt de la Réunion", sous l’égide du Comité populaire de Hanoï. C’est ici que bat le cœur des traditions : de la céramique à la laque, en passant par la vannerie en rotin et le travail du bois doré, les villages de métiers présentent leurs chefs-d’œuvre. Le public peut s’y initier à l’art de la calligraphie, assister à la préparation millénaire du banh chung (gâteau au riz gluant en forme carrée) ou admirer la finesse du modelage des figurines en pâtes de riz colorées Tò He et de l’art floral traditionnel.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme enrichit cette offre avec la zone "Quintessence de la culture vietnamienne". Ce secteur commercialise les produits issus de douze industries culturelles, mêlant cinéma, musique, théâtre et jeux populaires. C’est un espace de rencontre privilégié où artistes et artisans signent des partenariats pour faire rayonner la marque culturelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Enfin, l’expérience se prolonge en extérieur avec la Foire aux fleurs du printemps, orchestrée en collaboration avec le groupe Vingroup et le Centre des foires et expositions du Vietnam (VEFAC). Ce jardin éphémère propose une diversité exceptionnelle de bonsaïs, d’orchidées, de pêchers et de kumquats, complétée par des objets de décoration et de feng shui. Ce tableau vivant, alliant esthétique traditionnelle et modernité, se clôture par la zone "Saveurs printanières", un espace gastronomique convivial dédié aux grillades et aux spécialités de nouilles.

Par sa structure rigoureuse et son ambition démesurée, la Foire du Printemps 2026 ne se contente pas d’ouvrir la saison commerciale du Têt Binh Ngo ; elle s’impose comme une plateforme de promotion nationale indispensable pour le marché intérieur et le prestige culturel du Vietnam.

Hông Anh/CVN