Quang Tri développe le tourisme le long du Couloir économique Est-Ouest

L’Association du tourisme de Quang Tri (Centre) a organisé jeudi 27 novembre un séminaire sur le développement de produits touristiques le long du Couloir économique Est-Ouest (EWEC), avec la participation d’une délégation de voyage de familiarisation de Thaïlande et du Laos.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme de voyages de familiarisation "Découverte du patrimoine de Quang Tri" 2025.

Lors du séminaire, les représentants du gouvernement et des entreprises touristiques ont échangé des informations, partagé leurs expériences et discuté de solutions pour le développement du tourisme à Quang Tri, notamment dans le Couloir économique Est-Ouest.

Nguyên Anh Tuân, président de l’Association du tourisme de Quang Tri, a souligné que la province possède des ressources touristiques riches et diversifiées, alliant harmonieusement mer, histoire et nature.

Des destinations telles que les plages de Cua Viêt et Cua Tùng, ainsi que des sites historiques comme le réseau de tunnels de Vinh Môc, le pont Hiên Luong et la citadelle de Quang Tri, sont des éléments hautement représentatifs du patrimoine et présentent un fort potentiel de développement touristique.

Le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire notamment les touristes internationaux grâce à ses paysages majestueux et ses réseaux de grottes uniques, comme les grottes de Phong Nha et Thiên Duong.

Quang Tri bénéficie également de deux points de passage stratégiques sur le corridor économique, Lao Bao et Cha Lo, qui relient directement le Vietnam au Laos et à la Thaïlande, facilitant ainsi le développement du tourisme routier, des caravanes et des circuits en véhicules privés entre ces trois pays.

Hô Van Hoan, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Tri, a déclaré que la province renforcera ses liens avec ses partenaires thaïlandais et lao afin de développer des circuits internationaux alliant mer, grottes, culture et histoire.

Le Service ambitionne également de développer un flux important de touristes routiers, notamment en caravane, tout en multipliant les opportunités de coopération et d’investissement pour améliorer la qualité des services, de l’hébergement et des transports.

Les représentants de la délégation de voyage de familiarisation de Thaïlande et du Laos ont partagé leurs expériences et discuté de solutions pour dynamiser la coopération touristique à Quang Tri, le long du Couloir économique Est-Ouest.

Le Couloir économique Est-Ouest a été créé sur une initiative de la Conférence des ministres des pays de la sub-région du Mékong de 1998 à Manille (Philippines), dans le but de promouvoir le développement et l’intégration économique des quatre pays qu’il traverse - le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le Myanmar.

Le Couloir économique Est-Ouest relie la ville vietnamienne de Dà Nang à la ville portuaire de Mawlamyine au Myanmar. L’Asie continentale du Sud-Est est ainsi dotée, avec celui-ci, d’un axe terrestre majeur entre les pays de l’Océan Indien et ceux du Pacifique.

D’Ouest en Est, du port de Mawlamyine au Myanmar, il traverse les sept provinces thaïlandaises de Tak, Sukhotai, Phitsanulok, Yasothon, Khon Kaen, Kalasin et de Mukdahan, puis entre au Laos par le second pont de l’amitié pour traverser la province de Savannakhet, et enfin accède au Vietnam où il emprunte la province de Quang Tri, la ville de Huê pour aboutir à la ville de Dà Nang.

VNA/CVN