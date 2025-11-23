Câm Thanh, un joyau vert du Centre

Câm Thanh, l’aquarelle vivante de Hôi An Dông, ville de Dà Nang (Centre). Entre mangroves et rivières, ce havre de paix résonne d’une symphonie entre l’homme et la nature. Flottant sous les palmes de Bay Mâu, le bateau panier est l’icône de ce village enchanteur.

Photo : VNA/CVN

En septembre 2025, Câm Thanh a été classé parmi les 50 plus beaux villages du monde par le magazine Forbes, devenant ainsi le seul représentant du Vietnam dans cette prestigieuse sélection. Situé dans le quartier de Hôi An Đông, ville de Dà Nang (Centre), Câm Thanh séduit autant par la splendeur de sa nature que par la richesse culturelle et la conscience écologique de ses habitants.

De la forêt à la “merveille naturelle”

Câm Thanh bénéficie d’une position géographique exceptionnelle : c’est le point de rencontre de trois grands fleuves - Thu Bôn, Truong Giang et Cô Co - avant qu’ils ne rejoignent la Mer Orientale. Cette situation crée un écosystème d’eau saumâtre d’une rare diversité. Sur une superficie de plus de 900 ha, dont plus de 300 ha de canaux et de zones aquatiques, s’étend la forêt de palmiers d’eau Bay Mâu - véritable âme du village.

Photo : Dang Huê/CVN

Selon les anciens, cette forêt date de plus de deux siècles. Les premiers plants auraient été apportés du Delta du Mékong par des migrants venus du Sud. D’un bosquet de quelques hectares, elle s’est transformée en une forêt dense de près de 100 ha, abritant une riche faune aquatique. Pendant la guerre, la forêt servit de base révolutionnaire et de refuge pour les combattants vietnamiens. En reconnaissance de son importance historique, elle a été classée site historique et culturel provincial en 2007.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent explorer ce labyrinthe vert à bord des fameux bateaux paniers en bambou, écouter des chants folkloriques, observer les pêcheurs lancer leurs filets ou même s’essayer à la pêche au crabe et à la manœuvre des paniers tournoyants. Ces expériences simples et authentiques font de Câm Thanh un lieu où le tourisme devient rencontre et partage.

Photo : Dang Huê/CVN

Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, le village est devenu l’un des symboles du tourisme écologique au Vietnam. Près de 1.500 habitants bénéficient d’emplois stables grâce aux activités de tourisme communautaire : balade en barque, cours de cuisine, visites guidées, autant d’initiatives qui soutiennent l’économie locale tout en préservant l’environnement.

Trân Tân Dung, président du Comité populaire du quartier de Hôi An Dông, partage : “Câm Thanh est un territoire entre fleuve et mer, où chaque canal, chaque palmier, chaque rizière est un bienfaiteur pour des générations entières”. Les habitants, explique-t-il, ont toujours fait de la protection de l’environnement une mission collective.

Protéger la beauté de la nature

Il y a quinze ans déjà, les autorités locales avaient défini pour Câm Thanh l’objectif de devenir un village écologique modèle. Un pari réussi : malgré l’urbanisation rapide de la région, le village conserve son authenticité et son atmosphère paisible, où l’eau, les palmiers et les sourires se mêlent harmonieusement.

Photo : CTV/CVN

Se hisser à la 20e place du classement des 50 plus beaux villages du monde n’est pas qu’un honneur : c’est l’aboutis-sement d’un long cheminement - celui d’une communauté qui a choisi de se développer en protégeant ses racines.

D’un simple hameau de pêcheurs à un modèle de tourisme durable, Câm Thanh prouve qu’il est possible de bâtir la prospérité à partir de la simplicité - là où les habitants vivent, aiment et préservent leur terre natale avec tout leur cœur.

Duy Bao/CVN