Grand Pioneers participe à la Journée du voyage vietnamien 2025

Animé par l’ambition d’affirmer saposition de pionnier dans le domaine des croisières de luxe, Grand Pioneers, une marque du groupe Việt Thuận, ne cesse de créer des expériences devoyage haut de gamme, durables et empreintes de l’identité vietnamienne sur lacarte du tourisme mondial. Dans la continuité de ses empreintes remarquables, Grand Pioneers est fier d’accompagner la Journée du voyage vietnamien 2025.

>> Grand Pioneers nommé "Meilleure compagnie de croisière verte au monde 2024"

>> Grand Pioneers Cruise, meilleure nouvelle compagnie de croisière de luxe au Vietnam

>> La flotte Grand Pioneers révolutionne le tourisme patrimonial à Hạ Long

>> Croisière, culture et patrimoine en parfaite harmonie

Photo : VT/CVN

L’événement “Journée du voyage vietnamien 2025” se déroule du 21 au 23 novembre. Il est organisé pour la première fois par l’Association du tourisme du Vietnam, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Quảng Ninh. L’ouverture s’est tenue le 21 novembre, dans le quartier de Bãi Cháy (province de Quảng Ninh).

Rayonner une vision pionnière à la Journée du voyage vietnamien 2025

Lors de l’événement, les représentants de Grand Pioneers ont rencontré de nombreux partenaires afin d’échanger sur les orientations actuelles en matière de développement durable dans l’industrie touristique. Forts de leur expertise dans l’exploitation de croisières respectueuses de l’environnement, ils ont partagé plusieurs perspectives concrètes visant à trouver l’équilibre entre développement touristique et préservation des valeurs naturelles.

Photo : VT/CVN

"Nous croyons que le tourisme vietnamien ne peut réellement s’envoler que lorsque les entreprises s’unissent, partagent leurs ressources et créent des valeurs communes. La Journée du voyage vietnamien 2025 constitue un nouveau point de rencontre permettant à l’ensemble du secteur d’entrer dans une phase de croissance plus forte – non seulement en quantité, mais aussi en qualité et en durabilité”, a déclaré Lương Thế Tuyên, directeur adjoint du groupe Việt Thuận.

Ce partage est un message professionnel, mais également un engagement de Grand Pioneers à accompagner les autorités et la communauté des entreprises dans la construction d’un secteur touristique humaniste, prospère et respectueux de la nature.

Acteur majeur de la mise en relation B2B nationale et internationale

L’une des activités clés de Grand Pioneers à la Journée du voyage vietnamien 2025 est la séance de connexion commerciale B2B organisée le 21 novembre - un espace où opérateurs touristiques, agences de voyages nationales et internationales se rencontrent pour échanger et développer leurs coopérations.

En tant qu’entreprise passerelle, Grand Pioneers ne se contente pas de promouvoir sa marque ; elle joue un rôle actif dans la mise en relation entre des partenaires internationaux et l’écosystème touristique vietnamien. Les réunions B2B ont ouvert de nouvelles opportunités de collaboration bilatérale entre Grand Pioneers et de grands opérateurs d’Asie et d’Europe, visant à faire des produits touristiques de Hạ Long un point focal mondial, confirmant le statut du Vietnam comme l’une des destinations balnéaires luxueuses les plus attractives de la région.

Grand Pioneers, pionnier des expériences de croisière uniques

Photo : VT/CVN

En tant que duo de croisières le plus imposant de la baie de Hạ Long, composé de 108 cabines modernes tournées vers la mer, Grand Pioneers offre non seulement un espace de villégiature haut de gamme, mais également une destination MICE privilégiée. Avec une capacité de 160 passagers par navire, Grand Pioneers dispose d’espaces multifonctionnels - du restaurant "Dining by the Bay", à la salle de réception "Panorama", jusqu’au "Rhythm of the Bay Sky Bar" en plein large - répondant aux besoins variés des événements, conférences et collaborations professionnelles.

Photos : VT/CVN

Grand Pioneers a eu l’honneur d’être la première entreprise vietnamienne à recevoir le titre de “World’s Best Green Cruise Line 2024”, et figure à nouveau parmi les nominés de cette année dans deux catégories : World's Best Green Cruise Line 2025 et Asia's Best Cruise Line 2025. Cette reconnaissance internationale consacre la vision durable que Grand Pioneers poursuit depuis ses débuts : application de technologies d’exploitation économes en énergie, réduction des émissions impactant l’écosystème de la baie, procédures standardisées de gestion des déchets garantissant la protection maximale de l’environnement marin.

Ces avancées constituent une contribution significative du tourisme vietnamien, inspirant les entreprises nationales à adopter des modèles verts et durables, et contribuant à élever l’image de Hạ Long sur la carte mondiale du tourisme de luxe.

Photo : VNA/CVN

L’événement “Journée du voyage vietnamien 2025” a réuni plus de 500 délégués, dont 120 agences de voyages internationales provenant des principaux marchés du tourisme vietnamien tels que la Chine, la république de Corée, le Japon, l’Inde, les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande… ; environ 200 agences de voyages nationales ainsi qu’environ 200 représentants de groupes, hôtels, resorts, compagnies aériennes, terrains de golf et prestataires de services touristiques de tout le pays.

La “Journée du voyage vietnamien” marque une étape de connexion importante pour ce pionnier vietnamien des croisières de luxe et contribue à positionner Hạ Long comme une destination de plus en plus luxueuse, sûre et durable.

Phuong Mai/CVN











