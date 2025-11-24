Hô Chi Minh-Ville: Relance son circuit en hélicoptère en mars 2026

Après une période d'interruption nécessaire pour finaliser l'infrastructure et standardiser les normes de sécurité, le circuit touristique en hélicoptère pour admirer Hô Chi Minh-Ville devrait reprendre ses opérations mi-mars 2026.

Photo : NET/CVN

Cela marque un nouveau pas dans la stratégie de développement de produits touristiques uniques et riches en expériences de la ville la plus dynamique du pays.

Un produit touristique haut de gamme

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a indiqué que la réouverture du circuit en hélicoptère est le résultat d'une coordination étroite entre les agences de gestion étatiques, les voyagistes et l'unité aérienne. Cet effort vise à moderniser le système de produits touristiques emblématiques de la localité.

Selon Nguyên Minh Mân, représentant de VinaGroup Travel, ce produit est appelé à jouer un rôle de pionnier dans la chaîne de services touristiques de luxe que Hô Chi Minh-Ville souhaite développer dans la période à venir. Lors de cette phase de relance, VinaGroup Travel se concentrera sur trois principaux groupes de produits: le circuit de visite en hélicoptère, le service de vol panoramique et l'expérience de vol sur simulateur. Parallèlement, des services élargis tels que les vols charters seront proposés sur études de marché pour les événements d'entreprise et la clientèle haut de gamme. Cela ouvre de nouvelles opportunités d'exploitation pour le tourisme aérien, un segment nouveau mais riche en potentiel à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VinaGroup/CVN

Nguyên Minh Mân estime qu'avec comme avantage un paysage urbain unique, la densité de rivières, de zones vertes intercalées et des systèmes de constructions modernes, le circuit en hélicoptère devrait exercer un fort attrait auprès des touristes internationaux et des visiteurs à forte pouvoir d’achat.

En plus de sa valeur expérientielle, ce service promet d'augmenter les revenus de l'industrie du tourisme et de l'aviation, tout en créant un effet d'entraînement sur les services auxiliaires tels que les hôtels, les restaurants et le transport. Il contribue ainsi à former une chaîne de valeur touristique haut de gamme pour la ville.

Des essais réalisés pour la première fois en 2022

Le circuit en hélicoptère de Hô Chi Minh-Ville n'est pas un produit entièrement nouveau. En 2022, la ville a mené des vols d'essai d'une durée de 40 minutes, utilisant deux types d'hélicoptères: l'AW-189 et l'EC-155B1, pouvant accueillir de 12 à 16 passagers. À l'époque, le prix pour admirer Hô Chi Minh- Ville d'en haut était d'environ 4 à 4,5 millions de dôngs par passager, incluant tous les services annexes (guide au sol, assurance et équipement de sécurité).

Photo : VinaGroup/CVN

Selon le modèle d'exploitation antérieur, le produit était divisé en deux groupes: le court-courrier (30 à 45 minutes): itinéraire de vol autour du centre de Hô Chi Minh-Ville ou combinant centre et Cân Giò; moyen-courrier (60 minutes) reliant Hô Chi Minh-Ville à Long An ou Cân Giò - la Zone touristique de Cánh Dông Bât tân. Ces itinéraires permettent aux visiteurs d'admirer la métropole sous différents angles – de l'agitation du centre-ville aux vastes espaces écologiques de la périphérie.

Selon Nguyên Van Thanh, maître de conférences, de la Faculté de tourisme de l’Université des Sciences sociales et humaines (VNU-HCM), la reprise du circuit en hélicoptère démontre les efforts d'innovation de Hô Chi Minh-Ville en matière de produits touristiques. De plus, cela aide la localité à se positionner comme une métropole moderne offrant des expériences de luxe.

Pour que le circuit en hélicoptère fonctionne de manière durable, M. Nguyên Van Thanh souligne la nécessité d'un modèle de coopération synchrone entre la compagnie aérienne, les voyagistes et les agences de gestion, afin de garantir les normes de sécurité et techniques. Il est également crucial que la conception du circuit s'ancre dans l'expérience du visiteur. Il pourrait être combiné avec la découverte de Hô Chi Minh-Ville depuis la rivière ou au sol pour augmenter la valeur du service. La ville doit aussi se concentrer sur une communication cohérente, des mécanismes de tarification flexibles et une bonne gestion des impacts (bruit, environnement, infrastructure).

Photo : NET/CVN

Les experts estiment que, dans le contexte d'expansion administrative de Hô Chi Minh-Ville, le circuit en hélicoptère présente un grand potentiel pour relier les destinations périphériques en un seul vol court. Les touristes pourront admirer la métropole moderne dans son ensemble, ainsi que la mer à Vung Tàu ou Binh Duong depuis les airs, offrant une expérience unique et mémorable.

L'industrie du tourisme de Hô Chi Minh-Ville s'est fixée pour objectif d'accueillir 10 millions de visiteurs internationaux et d'atteindre un revenu total de 290.000 milliards de dôngs en 2025. Face à une concurrence touristique de plus en plus forte, la relance du circuit en hélicoptère est considérée comme "fer de lance" pour créer une percée en matière d'expérience, à l'instar du modèle réussi à Dà Nang.

C'est une démarche qui affirme la vision d’un tourisme de haute qualité, où l'expérience unique est la valeur fondamentale pour les années à venir.

Tân Dat/CVN