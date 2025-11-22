Festival d'Automne de Hanoï 2025 : 150 stands et expériences inédites

Le soir du 21 novembre, le Service du tourisme de Hanoï a inauguré la troisième édition du Festival d'Automne de Hanoï 2025, organisé sur la rue piétonne Trân Nhân Tông et dans le parc Thông Nhât, sous le thème évocateur : "Automne de Hanoï - Saison des souvenirs".

>> Le Festival d’automne de Hanoï revient faire le plein de couleurs et de saveurs

Photo : VNA/CVN

Cette année, l’événement déploie près de 150 stands rassemblant collectivités locales, entreprises touristiques, compagnies aériennes, villages d’artisanat, artistes et artisans… offrant au public un espace culturel et touristique multicolore, vibrant et empreint d’émotions.

Parmi le foisonnement d’activités, plusieurs espaces thématiques se distinguent : "Couleurs d’automne", avec ses installations artistiques et ses coins photo capturant l’essence de l’automne hanoïen ; "Destination Hanoï", consacré aux patrimoines, métiers traditionnels et sites touristiques emblématiques ; "La route des voyageurs du Vieux Quartier", où les entreprises présentent leurs offres promotionnelles de fin d’année ; L’espace gastronomique "Saveurs de mémoire", mettant à l’honneur les plats qui évoquent la nostalgie des automnes de Hanoï,…

S’ajoutent à cela une exposition photographique sur l’automne de Hanoï, le circuit expérientiel "Hanoï et ses cinq portes", la série d’activités "Toucher l’automne" de Vietnam Airlines, ainsi que le Photo Tour "Moi, Hanoï".

Le point d’orgue du festival sera une grande performance artistique collective, prévue à 8h30 le 23 novembre sur la rue piétonne Trân Nhân Tông. Cet événement réunira des formes d’art populaire parmi les plus emblématiques de Hanoï et du delta du fleuve Rouge.

Le festival s’achèvera dans la soirée du 23 novembre par une cérémonie de clôture ponctuée d’un programme artistique, ainsi que par un hommage rendu aux partenaires, organisations et individus ayant contribué à la réussite de cette édition.

VNA/CVN