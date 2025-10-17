Six grottes de Quang Tri reconnues par le magazine Travel + Leisure

Le magazine de voyage international renommé Travel + Leisure a récemment choisi six grottes situées dans la province de Quang Tri comme des destinations incontournables du Vietnam.

>> Travel + Leisure annonce 10 hôtels vietnamiens parmi les 500 meilleurs de l’année

>> Travel + Leisure dévoile la fine fleur des hôtels et complexes hôteliers du Vietnam

>> Cinq croisières fluviales vietnamiennes distinguées parmi les meilleures d’Asie

Photo : Oxalis/CVN

Les grottes, toutes situées dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, incluent des joyaux de la nature tels que les grottes Son Doong, Én, Thiên Duong, etc…

Précisément, Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde, est une destination spéciale où les visiteurs peuvent camper pendant la nuit et explorer les rivières souterraines Khe Rhy et Rào Thuong.

Photo : VNA/CVN

La grotte Én, la troisième plus grande du monde, impressionne par sa forêt vierge et sa plage de sable blanc situées au cœur de la montagne.

À la grotte de Phong Nha, les visiteurs peuvent s'asseoir dans de petits bateaux qui naviguent à travers la rivière souterraine, et admirer des stalactites grandioses. Cette expérience unique permet d’explorer un monde souterrain spectaculaire.

Photo : VNA/CVN

Tú Làn est réputé pour ses rivières souterraines et ses stalactites. À noter trois colonnes de ces formations calcaires d’un diamètre supérieur à 1 m, qui réservent une surprise à tous ceux qui visitent le site pour la première fois. Cette grotte mesure plus de 600 m.

Va abrite de belles et rares formations de stalactites, impressionnant par sa couleur d'eau bleu turquoise. D’une longueur de 1,7 km, la grotte abrite également des stalagmites de forme conique avec une structure extrêmement originale.

Photo : VNA/CVN

Thiên Duong est surnommé "palais souterrain" en raison de son impressionnante beauté. Le site dispose d'un système de passerelles en bois qui permet aux visiteurs d'explorer facilement ses remarquables formations de calcaire.

Atouts touristiques

Ce classement prestigieux souligne l'importance internationale de ces sites, renforçant ainsi l'attrait touristique et la reconnaissance du Vietnam comme une destination de choix pour les amateurs de nature et d'aventure. Ces grottes offrent des expériences uniques, mêlant trekking, navigation sur rivière souterraine et exploration de formations calcaires spectaculaires, contribuant au développement durable du tourisme local.

Photo : Oxalis/CVN

De plus, Quang Tri abrite de nombreuses belles grottes, ainsi que de beaux ruisseaux, plages et un riche patrimoine historique reflétant la culture locale.

Dang Dông Hà, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a partagé que : "En profitant de ses atouts, Quang Tri développe des produits touristiques innovants et diversifie ses services. Parallèlement, un programme de promotion touristique avec diverses activités sera lancé prochainement, visant à dynamiser le secteur touristique local".

Hai Sâm - Hoàng Phuong/CVN