Saigontourist à la conquête du marché européen

Saigontourist, en collaboration avec Vietnam Airlines, a organisé un stand commun au prestigieux Salon mondial du tourismede Londres 2025, tenu du 4 au 6 novembre à ExCeL London, un lieu de premier plan en Europe pour les expositions, conférences et événements.

Lors du Salon mondial du tourisme de Londres 2025 (WTM), le groupe Saigontourist a réaffirmé son rôle de pionnier dans la promotion du tourisme vietnamien, en particulier sur les principaux marchés inter-nationaux, notamment l’Europe et le Royaume-Uni.

Ce salon est reconnu comme l’événement le plus influent du secteur touristique mondial. Il rassemble leaders et experts pour définir les orientations du secteur et impulser des changements significatifs, façonnant ainsi les tendances du voyage futures.

L’édition 2025 a confirmé son statut d’événement incon-tournable pour la promotion du tourisme international, réunis-sant des représentants de plus de 180 pays, avec plus de 4.000 exposants et plus de 46.000 visiteurs.

Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, a souligné l’importance de cette participation: "2025 est une année clé, marquant la fin de la nouvelle phase de développement 2021-2025 de Saigontourist. Notre objectif est de consolider notre position de leader du tourisme au Vietnam et de figurer parmi les marques les plus prestigieuses de la région. Le WTM 2025 est une opportunité de promouvoir notre marque, nos produits et nos services à l’international, tout en stimulant la reprise du tourisme européen, source de revenus importante. C’est également un moment privilégié pour renforcer les liens diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni à travers des activités culturelles, culinaires et touristiques".

Marchés étrangers essentiels

Lors du salon, Saigontourist et la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) ont organisé un stand commun, témoignant de la solidité de leurs collaborations. Parmi les entités présentes figuraient Saigontourist Travel, l’hôtel 5 étoiles Rex Saigon et l’hôtel 5 étoiles Majestic Saigon. L’accent a été mis sur la présentation des destinations vietnamiennes attrayantes et sur les produits et services touristiques uniques, ciblant particulièrement le segment haut de gamme. Les actions promotionnelles comprenaient la mise en relation commerciale pour attirer les touristes européens, notamment britanniques, et la promotion de la culture, de la gastronomie et des activités touristiques.

Sur le stand, les visiteurs pouvaient découvrir des offres de produits et services, participer à des activités interactives comme le scan de codes QR, suivre la page Facebook de Saigontourist pour recevoir des cadeaux, et déguster des plats et boissons vietnamiens traditionnels.

Le Royaume-Uni et l’Europe sont des marchés clés pour Saigontourist et le secteur touristique vietnamien. Au cours des neuf premiers mois de 2025, marché a enregistré une croissance notable, grâce à l’exemption de visa et à l’allongement de la durée de séjour autorisée.

Selon Truong Duc Hùng, la participation au WTM London 2025 s’inscrit dans le plan d’affaires et de marketing 2025 de Saigontourist, visant à promouvoir l’image du Vietnamien auprès des touristes internationaux et à contribuer au développement du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et dans l’ensemble du pays.

Au quatrième trimestre, Saigontourist continue d’affirmer son rôle de précurseur en prenant part à plusieurs événements internationaux destinés à stimuler le tourisme et à renforcer l’attrait de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam. Parmi ces rendez-vous figurent notamment le Festival du phở vietnamien 2025 à Singapour ainsi que le salon ITB Asia 2025, également à Singapour et le Salon international du tourisme 2025 au Qatar. L’entreprise déploie en parallèle des actions de promotion sur des marchés stratégiques comme l’Europe, le Japon, la République de Corée et le Danemark.

