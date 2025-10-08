Travel + Leisure part en immersion dans six grottes de Quang Tri

Photo : VNA/CVN

Le célèbre magazine de voyage Travel + Leisure a récemment classé six grottes de la province de Quang Tri (Centre) parmi les destinations incontournables pour explorer les merveilles souterraines du Vietnam, a annoncé le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Selon le magazine, le Vietnam est réputé pour ses magnifiques paysages naturels et possède un monde souterrain fascinant qui n’attend que d’être découvert. Ces grottes promettent des expériences palpitantes aux aventuriers, avec notamment des randonnées, du kayak et des traversées de rivières.

Les six grottes recommandées par Travel + Leisure sont Thiên Duong, Va, Son Doong, Én, Tu Làn et Phong Nha, chacune offrant une expérience unique aux explorateurs.

La grotte de Thiên Duong est dotée d’un système de passerelles en bois permettant aux visiteurs d’admirer facilement ses magnifiques formations calcaires. La grotte de Va est réputée pour ses bassins vert émeraude et ses rares stalagmites coniques. La grotte Son Doong, reconnue comme la plus grande grotte naturelle du monde, permet aux visiteurs de camper pour la nuit et de faire des excursions en bateau sur les rivières Khe Ry et Rào Thuong.

Le réseau de grottes Tu Làn est réputé pour ses rivières souterraines cristallines et ses impressionnantes structures calcaires. La grotte d’Én, la troisième plus grande au monde, abrite son propre écosystème de jungle, tandis que la grotte de Phong Nha offre des promenades en bateau paisibles le long d’une rivière souterraine aux formations rocheuses fascinantes.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Tri, les six grottes se trouvent dans le complexe du parc national de Phong Nha-Ke Bàng et sont devenues des attractions majeures attirant des visiteurs nationaux et internationaux désireux de découvrir la beauté naturelle de la province et les offres de tourisme d’aventure.

Quang Tri possède également de nombreuses autres grottes majestueuses, de magnifiques ruisseaux, des plages et un réseau de vestiges historiques qui témoignent de l’empreinte culturelle et historique unique de la région, ce qui en fait des destinations prisées des touristes.

La province abrite également une merveille souterraine : les tunnels de Vinh Môc, récemment classés par Lonely Planet parmi les destinations incontournables pour découvrir la guerre du Vietnam à travers le regard des habitants.

Fort de ces atouts, le secteur touristique de Quang Tri se concentre sur le développement de nouveaux produits touristiques et la diversification des services afin de mettre en œuvre le programme de relance du tourisme, avec une série d’activités et de mesures incitatives attractives pour les habitants et les touristes dans un avenir proche, a déclaré Dang Dông Hà, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

VNA/CVN