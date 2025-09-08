L’afflux de visiteurs à la Citadelle de Quang Tri porté par le film Mưa đỏ

Touchés par l’émotion du film Mưa đỏ (Pluie rouge), de nombreux visiteurs ont choisi de se rendre à la citadelle de Quang Tri (Centre) durant la Fête nationale. Ils y viennent non seulement pour découvrir un lieu chargé d’histoire, mais aussi pour allumer un bâton d’encens et adresser un hommage silencieux aux combattants tombés.

Photo: VNA/CVN

À 30 ans, Dô Hà, originaire de Hô Chi Minh-Ville, raconte avoir décidé de se rendre à Quang Tri après avoir découvert le film à la fin du mois d’août. Sur place, elle a eu la surprise d’apprendre que l’œuvre était projetée gratuitement pour les habitants. "J’aimerais que d’autres films historiques voient le jour autour de sites emblématiques du pays, afin que les jeunes puissent mieux saisir l’histoire nationale", confie-t-elle.

Même ressenti pour Quê Chi, une habitante de Hanoï. Marquée par la projection, elle a convaincu trois amies de l’accompagner en septembre. "Ce film m’a révélé le prix du sacrifice de nos aînés. Depuis, je me sens appelée à donner plus de sens à ma vie présente", confie-t-elle.

Photo : VNexpresse/CVN

Selon Vu Thi Bich Huê, responsable de la communication chez Flamingo Redtours, les réservations vers Quang Tri ont progressé de 30% depuis la sortie de Pluie rouge. Les circuits les plus recherchés comprennent la citadelle, le pont Hiên Luong, la rivière Bên Hai, les tunnels de Vinh Môc, le cimetière de Truong Son ou encore le site de Vung Chùa. Proposés à partir de 3,8 millions de dôngs pour quatre jours et trois nuits, ces séjours suscitent un engouement grandissant.

L’émotion suscitée par le film traverse les générations. "J’ai vu Mưa đỏ à deux reprises, et j’ai pleuré chaque fois", confie Trân Ngoc Nam, originaire de Ninh Binh. En octobre, il prévoit de se rendre à Quang Tri avec ses parents, jugeant que le prix du circuit - un peu plus de cinq millions de dôngs - reste "modeste au regard de la valeur mémorielle du voyage".

Photo : LD/CVN

Durant les quatre jours fériés, la province a accueilli quelque 223.000 visiteurs, un recul de 4% par rapport à l’an dernier en raison du passage du typhon N°6, selon le service provincial du tourisme. Plusieurs sites, dont Phong Nha - Ke Bàng, ont dû fermer temporairement. La citadelle, en revanche, a vu sa fréquentation s’envoler : rien qu’en août 2025, près de 16.900 personnes l’ont visitée, soit une hausse de 27% sur un an.

Traditionnellement, le mois de juillet est celui du recueillement, lorsque les familles et les anciens combattants viennent déposer des fleurs et se recueillir dans le silence des allées. La Fête nationale, elle, attire habituellement moins de monde. Mais cette année, l’effet Pluie rouge a changé le rythme des pas : entre le 30 août et le 2 septembre, près de 10.000 visiteurs ont franchi le seuil de la citadelle, dont un record de 3.800 âmes en une seule journée, celle du 2 septembre.

Photo : LD/CVN

"Beaucoup arrivent le cœur encore empreint d’images du film, et souhaitent simplement allumer un bâton d’encens pour saluer les héros tombés", confie Cap Thị Thiên Trang, responsable du site, la voix doucement posée.

À peine quinze jours après sa sortie, Pluie rouge a déjà franchi le cap des 500 milliards de dôngs de recettes, s’imposant comme un phénomène de société. Écrit par l’écrivain Chu Lai, le scénario ramène les spectateurs à l’été 1972, au cœur de la bataille de 81 jours pour défendre la citadelle de Quang Tri. Alors que l’armée de libération avait repris la province, les forces américaines et sud-vietnamiennes s’acharnaient à reconquérir ce bastion stratégique, espérant infléchir les négociations de paix.

Thao Nguyên/CVN