Le village ancien de Dông Hoa Hiêp se voit en vitrine de l’écotourisme dans le Delta du Mékong

Le village ancien de Dông Hoa Hiêp, dans la province de Dông Thap, redouble d’efforts pour préserver son patrimoine architectural séculaire tout en développant un tourisme durable ancré dans l’identité culturelle du Delta du Mékong.

>> Dông Thap : développer le tourisme rural et agricole de manière efficace et durable

>> Dông Thap creuse le sillon fertile de l’agrotourisme

>> Les maisons centenaires de Dông Thap séduisent les touristes

Photo : BCP/CVN

Situé dans la commune de Cai Bè, Dông Hoa Hiêp est depuis longtemps l’un des sites emblématiques de la région, attirant les voyageurs par ses maisons anciennes et ses détails architecturaux intemporels.Le village enchante les visiteurs par son architecture classique du Sud et ses motifs décoratifs finement travaillés, mis en valeur par des panneaux de bois sculptés, ainsi que par des poutres et des piliers parallèles, éléments typiques des maisons à jardin du Sud datant de plus d’un siècle.Le village conserve actuellement environ sept maisons anciennes, âgées de 150 à 220 ans, ainsi que 29 maisons construites il y a 80 à 100 ans.

Dông Hoa Hiêp est l’un des trois seuls villages anciens du Vietnam sélectionnés par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour le développement du tourisme rural.

En 2017, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a classé le village ancien de Dông Hoa Hiêp site du patrimoine architectural et artistique national. Deux maisons patrimoniales appartenant à Lê Quang Xoat et Vo Van Vo ont également été désignées monuments historiques et culturels provinciaux.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thanh Tuân, vice-président du Comité populaire de la commune de Cai Bè, la commune collaborera avec les propriétaires des maisons anciennes et les entreprises locales afin de valoriser au maximum le potentiel de ce site du patrimoine national.La commune prévoit également un inventaire complet de toutes les maisons anciennes et la création d’un organisme de gestion du tourisme dédié, chargé d’élaborer des projets de planification et d’investissement.

Ces initiatives visent à faire de Dông Hoa Hiêp une vitrine du développement de l’écotourisme dans le Delta du Mékong, notamment un tourisme axé sur les maisons anciennes et les paysages riverains.Festival célébrant le patrimoineAfin de préserver et de promouvoir le caractère architectural et l’âme culturelle du village de Dông Hoa Hiêp et de favoriser un tourisme local durable, le Comité populaire de la province de Dông Thap organise le Festival culturel et touristique du village ancien de Dông Hoa Hiêp.

Ce festival, le sixième du genre, se déroulera du 3 au 7 décembre dans la commune de Cai Bè.

Nguyên Thanh Tuân a déclaré que le festival vise à préserver et à valoriser l’identité culturelle et le patrimoine architectural du village, à créer des conditions favorables à la participation des ménages locaux aux activités touristiques et à promouvoir l’engagement communautaire en faveur d’un développement durable par le biais d’un tourisme axé sur le patrimoine, contribuant ainsi à la croissance économique locale.Le festival intégrera diverses activités culturelles, artistiques et touristiques, contribuant ainsi à dynamiser le secteur et à réaffirmer l’attractivité de l’offre touristique unique de Dông Thap.

Il vise également à mieux faire connaître l’importance historique et culturelle de ce village ancien, tout en promouvant l’identité culturelle et les habitants de Dông Thap auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Cette année, le festival, placé sous le thème "Souvenirs du village ancien", proposera un programme riche et varié : un parcours patrimonial reliant culture, tourisme et artisanat traditionnel ; des expositions d’images touristiques emblématiques, de produits agricoles remarquables et de spécialités locales ; et des présentations du patrimoine local, de vestiges historiques et de l’identité culturelle traditionnelle.

Renaissance du marché flottantL’artisanat traditionnel sera remis au goût du jour grâce à des maquettes, des outils et des démonstrations en direct de techniques ancestrales telles que le tissage d’écharpes, de nattes de Dinh Yên, de soie de lotus, la fabrication de papier de riz, la production de côm (grains de jeune riz gluant torréfiés et décortiqués) et la confection de hu tiêu (soupe de pâtes au porc, spécialité du Sud).

Un voyage de familiarisation et une étude des principaux sites touristiques de la province seront également organisés afin d’évaluer leur potentiel et leurs atouts, dans le but de proposer de nouveaux itinéraires touristiques liés à Dông Hoa Hiêp.

Photo : VNA/CVN

Un séminaire sur le développement de produits touristiques offrira un espace d’échange et de propositions pour la création de nouveaux produits, le renforcement des liens avec les circuits existants et l’expansion des connexions avec les destinations touristiques de la province et d’ailleurs.

L’un des temps forts du festival de cette année sera la reconstitution du marché flottant de Cai Bè, un élément culturel emblématique de la région fluviale de l’ouest.L’espace du festival proposera une expérience culinaire aux saveurs fluviales, avec des bateaux-restaurants servant des gâteaux traditionnels et des spécialités de Dông Thap.

Au programme également : danses folkloriques, concours de contes, la soirée "Empreintes du village ancien de Dông Hoa Hiêp" et un programme de promotion des produits vietnamiens en milieu rural. Toutes ces activités contribueront à créer une ambiance festive et conviviale et à renforcer les liens entre habitants et visiteurs.

VNA/CVN