Les destinations confiantes pour la fin d’année après une avant-saison classique

Le marché du tourisme affiche une dynamique positive pour le reste de l’année. Le nombre de touristes nationaux au cours des dix premiers mois est estimé à environ 125 millions, tandis que le nombre cumulé d’arrivées internationales a atteint près de 17,2 millions.

Pour saisir cette opportunité, les collectivités locales et les entreprises touristiques ont mis en œuvre un ensemble de mesures coordonnées. Parmi celles-ci, l’utilisation des technologies (réalité virtuelle, réalité augmentée, codes QR et plateformes numériques) est privilégiée par de nombreux acteurs. De nombreux produits de visites immersives ont été numérisés afin de raconter des histoires sur le patrimoine, l’histoire et la nature d’une manière qui séduit les jeunes

Photo : VNA/CVN

Le modèle de visite en réalité virtuelle «La piste légendaire de Truong Son - La grotte du commandement » a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs en recréant de manière vivante des lieux historiques directement sur une plateforme de réalité virtuelle.

Trân Kiên Trung, de la Sarl T20 Quyêt Thang, a déclaré : «Au lieu de se contenter de découvrir la piste de Truong Son à travers la télévision et le cinéma, les visiteurs peuvent désormais vivre pleinement le périple des conducteurs de convois de ravitaillement sur la route 20 Quyêt Thang, au milieu des bombes et des tirs. Nous espérons que la grotte de commandement gagnera en notoriété et attirera ainsi davantage de touristes à Quang Tri».

L’intégration d’expériences numériques dans le tourisme est considérée comme une solution de relance efficace, améliorant l’interaction et permettant aux visiteurs d’accéder à des informations sur les destinations avant de réserver un voyage.

La nouvelle province de Gia Lai bénéficie d’un atout unique : d’un côté, la mer bleue de la côte centrale, de l’autre, les majestueux Hauts plateaux du Centre. La région met en œuvre une stratégie de relance en développant de nouveaux produits et en diffusant des promotions directement sur les appareils des visiteurs grâce à des codes QR.

«Nous collaborons avec les entreprises pour introduire des bons d’achat et des programmes de relance touristique, entièrement intégrés à des codes QR accessibles aux visiteurs. Parallèlement, anticipant la croissance du tourisme en fin d’année, Gia Lai étudie et développe de nouveaux produits touristiques et étend ses marchés nationaux et internationaux», a fait savoir Dang Thanh Hung, chef adjoint du Bureau de gestion et de développement du tourisme de Gia Lai.

Expériences culturelles

Les expériences culturelles sont considérées comme des facteurs clés incitant les visiteurs à prolonger leur séjour, augmentant ainsi leurs dépenses. De nombreuses localités, telles que Lào Cai, Tuyên Quang, Diên Bien et Thai Nguyên, délaissent le modèle traditionnel du «tourisme express» qui se concentre sur des séjours courts et l’accumulation de sites vus, au profit d’un tourisme immersif axé sur l’authenticité et l’expérience.

Les circuits culturels ne se limitent plus à la simple découverte des coutumes ; ils permettent désormais aux visiteurs de porter des vêtements traditionnels, de cuisiner des plats locaux (à Ta Van et Sa Pa), de cueillir, torréfier et infuser le thé (à Thai Nguyên), de tisser du brocart (à Bac Hà et Muong Hum) ou d’assister à des spectacles culturels ethniques (dans les Hauts Plateaux du Centre et le Nord-Ouest). Ces expériences peuvent être payantes, ce qui valorise chaque circuit et crée des offres uniques pour la fin d’année, période où les voyageurs privilégient les expériences en famille ou entre amis.

Les entreprises lancent des promotions, des bons d’achat et des e-bons pour les fêtes de fin d’année afin de stimuler la demande pour les vacances de fin d’année et du Nouvel An 2026. Cette stratégie contribue à accélérer la conversion des marques d’intérêt en réservations. Nguyên Công Hoan, directeur général de Flamingo Redtour, a déclaré que c’est le moment idéal pour les entreprises de toucher leurs clients et d’augmenter leurs taux de conversion.

Les tendances technologiques, les expériences culturelles et patrimoniales et le tourisme de villégiature composent une offre diversifiée qui correspond aux préférences des voyageurs modernes. Grâce à de nouveaux produits locaux et à d’importantes incitations de la part des entreprises, le secteur touristique vietnamien est bien positionné pour une forte croissance pendant la haute saison des fêtes.

VNA/CVN