Top 5 resorts de luxe au Vietnam : des refuges pour le calme et l’intimité

Les villas au cœur des montagnes ou isolées au bord de la mer au Vietnam attirent un grand nombre de touristes nationaux et internationaux grâce à leur confort et leur intimité.

>> Un refuge de montagne au Vietnam parmi les meilleurs resorts d’Asie

Ces dernières années, le tourisme de luxe au Vietnam connaît un fort développement. De nombreux resorts sont récompensés par Michelin ou les World Travel Awards. Voici cinq resorts emblématiques, où les touristes peuvent se ressourcer en pleine nature et profiter du calme et de l'intimité.

Amanoi

L’Amanoi, conçu par l’architecte Jean-Michel Gathy, adopte un style contemporain et épuré, avec des vues ouvertes sur la mer ou la montagne. Le lieu est régulièrement choisi par des artistes et des clients fortunés. La villa Ocean Pool d’une surface de 925 m² est proposée autour de 350 millions de dôngs la nuit.

Situé dans les montagnes de Nui Chua, l’Amanoi est l’un des resorts les plus chers du Vietnam, avec des prix de 4.500 à 15.000 dollars la nuit. Malgré cela, il attire toujours les clients grâce à son intimité et à un service très attentif.

Le complexe comprend 9 pavillons, 22 villas, 12 résidences et 2 wellness pool villas, pour un total d’environ 350 employés. En moyenne, chaque client bénéficie de l’attention de six membres du personnel, garantissant une tranquillité absolue dans chaque espace soigneusement pensé comme une zone de calme.

Toutefois, cette isolation rend l'Amanoi un peu difficile d'accès, car il est éloigné de tout service public.

Récemment, l’Amanoi a été récompensé au plus haut niveau par Michelin, l’un des deux établissements au Vietnam à recevoir cette distinction. En 2022, il avait aussi été élu meilleur resort boutique en bord de mer d’Asie aux World Travel Awards et meilleur resort boutique de luxe au Vietnam aux Haute Grandeur Global Excellence Awards.

Adresse : commune de Vinh Hai, province de Khanh Hoà

Prix indicatif : de 118 à 394 millions de dôngs par villa et par nuit

Six Senses Ninh Vân Bay

Photo : CTV/CVN

Situé sur la baie de Ninh Vân (Khanh Hoà), Six Senses Ninh Vân Bay est une destination prisée par de nombreux chefs d’entreprise et stars internationales souhaitant profiter d’un séjour en toute intimité.

Photo : CTV/CVN

C’est l’un des resorts isolés et comparable à un village écologique, niché entre mer et montagnes majestueuses. Inspiré de l’architecture traditionnelle des villages de pêcheurs, il offre un style luxueux et proche de la nature. Les villas aux toits de chaume utilisent des matériaux naturels comme le bois, le bambou et la pierre, ce qui crée une atmosphère à la fois rustique et raffinée, parfaitement intégrée dans le paysage. La piscine face à la mer, les baignoires en pierre en plein air et les terrasses ensoleillées offrent aux visiteurs une expérience privée et relaxante.

Photo : CTV/CVN

L’accès au resort est difficile : 40 minutes depuis l’aéroport, puis 20 minutes en bateau. Cela peut être compliqué avec des enfants ou des personnes âgées. Certains clients trouvent la restauration trop chère. Cependant, pour ceux qui recherchent le calme, c’est l’un des meilleurs resorts pour profiter de la nature au Vietnam.

Adresse : district Dông Ninh Hòa, province de Khanh Hoà

Prix indicatif : à partir de 13 millions de dôngs la nuit (pour 2 adultes)

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Accueillant de nombreux chefs d’État et stars internationales, ce resort est depuis longtemps un symbole du luxe au Vietnam.

Conçu par l’architecte Bill Bensley, l’InterContinental Danang Sun Peninsula Resort se distingue comme un paradis du luxe sur la péninsule de Son Trà. Les villas aux toits de tuiles, murs blancs et balcons face à la mer reflètent le style asiatique, harmonieusement intégré à la montagne et à l'océan.

Photo : CTV/CVN

Chaque villa dispose d’une piscine privée, offrant aux clients intimité et tranquillité. Les visiteurs peuvent écouter le bruit des vagues, respirer l’air pur et profiter de services haut de gamme pour un séjour luxueux et serein.

La gastronomie se distingue avec La Maison 1888, étoilé Michelin, et le Citron Restaurant, où l’on dîne sur des tables en forme de chapeau conique.

Adresse : Bai Bac, péninsule de Son Trà, district Son Trà, Dà Nang

Prix indicatif : à partir de 18 millions de dôngs la nuit (chambre pour 2 adultes)

Zannier Hotels Bai San Hô

Photo : CTV/CVN

Zannier Hôtels Bai San Hô, un nom encore récent, s’est rapidement fait connaître grâce à son design raffiné et à son cadre naturel préservé, situé au cœur de Dak Lak (anciennement Phu Yên).

Le resort s’étend sur près de 100 ha avec 73 villas offrant intimité et tranquillité, idéales pour les visiteurs souhaitant se déconnecter du quotidien.

Photo : CTV/CVN

Son architecture s’inspire des maisons traditionnelles vietnamiennes : maisons sur pilotis, toits de tuiles des villages de pêcheurs et nhà rông (maisons communautaires du Tây Nguyên). Avec des matériaux naturels comme le bambou, le bois et la pierre, le lieu combine luxe et authenticité.

La gastronomie est un point fort, avec des ingrédients frais locaux. On y déguste des plats asiatiques et européens revisités à la manière vietnamienne. C’est aussi un excellent endroit pour admirer le lever du soleil.

Photo : CTV/CVN

Avec un espace isolé et un nombre de clients limité, Zannier Hôtels Bai San Hô est souvent choisi par des voyageurs européens fortunés. Il offre un lieu parfait pour profiter d’une intimité totale, tandis que ceux qui recherchent plus d’animation pourront trouver le resort un peu trop paisible.

Le resort a récemment reçu 2 Michelin Keys, reconnaissant son architecture unique, la qualité du service et une expérience de séjour exceptionnelle.

Adresse : commune de Xuân Canh, province de Dak Lak

Prix indicatif : à partir de 8,5 millions de dôngs la nuit

(chambre pour 2 adultes maximum)

Banyan Tree Lang Cô Resort

Le Banyan Tree Lăng Cô Resort est un resort de luxe inspiré du patrimoine impérial et des métiers traditionnels de Huê. Situé au bord de la baie de Lang Cô, il est entouré de forêts et du bruit des vagues, offrant une atmosphère calme et isolée, loin de la vie urbaine.

Les villas privées, situées dans la nature, utilisent des toits en tuiles, des colonnes en bois et des jardins traditionnels. L’intérieur mélange luxe et motifs vietnamiens comme les fleurs de lotus et les tambours Dông Sơn, pour une ambiance ancienne et raffinée.

Les clients apprécient particulièrement le spa et le parcours de golf, même si la gastronomie n’est pas toujours à la hauteur du prix.

Le resort a récemment reçu 2 Michelin Keys, soulignant la qualité du service et l’expérience culturelle unique. Cependant, il est éloigné du centre-ville de Huế et des sites touristiques.

Adresse : district Chân Mây - Lang Cô, ville de Huê

Prix indicatif : à partir de 9,5 millions de dôngs la nuit

(chambre pour 2 adultes maximum)

Minh Hang - Hoàng Thu/CVN