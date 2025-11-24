Hanoï : Tich Giang, nouveau modèle du tourisme agricole

Alliant la production de fleurs et de plantes d’agrément aux services touristiques, le village de Tich Giang (commune de Phuc Tho, Hanoï) est une preuve éclatante du développement du tourisme agricole de la capitale.

Depuis longtemps, Tich Giang est réputé pour ses jardins de chrysanthèmes, ses plates-bandes de roses parfumées, ses pêchers éclatants chaque printemps ainsi que ses kumquats abondamment chargés de fruits. La culture des fleurs et des plantes d’agrément est étroitement liée à plusieurs générations d’habitants locaux et constitue désormais leur principale source de revenu, bien plus importante que celle issue de la riziculture.

Auparavant, faute d’une planification efficace, la production se faisait à petite échelle, les produits locaux n’ont pas réussi à bâtir leur prestige, et les potentiels touristiques liés à la culture des fleurs et des plantes d’agrément n’ont pas été exploités pleinement. Face aux demandes de réformes, Tich Giang a été choisi à titre expérimental pour mettre en place le projet "Études sur la construction du modèle du village de fleurs et de plantes d’agrément lié au tourisme à Hanoï" présidé par le Service municipal des sciences et des technologies.

Ce modèle est déployé sur une superficie de 20-30 ha en mettant l’accent sur trois facteurs : production, paysage et service.

Dans le domaine de la production, les agriculteurs recourent aux technologies de serre, à l’irrigation goutte-à-goutte ainsi qu’à la culture de fleurs hors saison, afin de garantir un approvisionnement continu tout au long de l’année. La zone paysagère, ornée de fleurs colorées, constitue un véritable lieu de promenade et de prises de photos pour les visiteurs. Quant à l’espace de services, il propose des activités immersives permettant aux visiteurs de s’initier au métier d’agriculteur floral et de savourer les spécialités locales.

Application des nouvelles technologies

Dès ses débuts, ce modèle a attiré plus de 1.000 visiteurs. Ce succès ouvre des perspectives prometteuses, avec une fréquentation estimée entre 10.000 et 20.000 visiteurs par an. Fait notable : le revenu des foyers participants a augmenté de 20 à 35% après une seule saison de production. Par ailleurs, environ 40 emplois saisonniers ont été créés, contribuant à stabiliser les moyens de subsistance en milieu rural.

Les locaux mettent l’accent sur l’application des sciences et des technologies dans la production et la présentation des produits. Les technologies comme l’IoT (Internet des objets) pour la supervision de l’environnement, le code QR pour rechercher des informations, la blockchain pour clarifier le stockage d’information sont mises en place. C’est une justification claire de la transformation numérique dans le tourisme agricole à la capitale.

Au-delà des résultats économiques, ce modèle revêt également une forte valeur culturelle et sociale. Il contribue à préserver l’identité des villages artisanaux, à améliorer le paysage local et à transformer les zones périurbaines en espaces culturels et touristiques. Les visiteurs ne s’y contentent pas d’admirer les fleurs : ils peuvent aussi participer directement à la plantation, déguster des spécialités culinaires locales et découvrir le mode de vie rural.

Souhaitant que suite au succès du village floral de Tich Giang, ce modèle soit élargi vers d’autres régions florales renommées, telles que Mê Linh, Tây Tuu, Nhât Tân ou encore Tàm Xa. Dans l’avenir, avec un développement harmonieux de ces modèles, Hanoï pourrait créer une marque distinctive de tourisme agricole axé sur les villages artisanaux de fleurs et de plantes ornementales. Ce qui contribuera à renforcer la position de ces villages dans le contexte de l’intégration régionale.

Pour concrétiser cette ambition, un soutien fort des autorités est indispensable, notamment en matière de cadre réglementaire, d’infrastructures et de promotion commerciale, ainsi qu’une collaboration étroite entre l’État, les chercheurs, les entreprises et les habitants.

