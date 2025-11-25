Le Vietnam demeure une destination de choix des touristes russes

Malgré les récentes conditions météorologiques défavorables dans plusieurs régions du Vietnam, les agences de voyages russes n’ont signalé aucune annulation ni réduction de réservations de circuits au Vietnam, ce qui indique que le pays reste une destination très prisée des vacanciers russes.

>> Khánh Hòa, destination phare des touristes russes au Vietnam

>> Phu Quôc accueille les premiers touristes russes de la saison hivernale

>> Le Vietnam reste une destination privilégiée pour les touristes russes

Photo : VNA/CVN

Selon One Click Travel, qui dessert une clientèle nombreuse en vacances à Nha Trang, la situation dans le centre-ville reste stable : les infrastructures touristiques fonctionnent normalement et les établissements d’hébergement continuent d’accueillir des clients. Des inondations passagères ont touché certaines zones résidentielles de la périphérie, mais les zones touristiques ont été globalement épargnées.

Anara Uralova, directrice générale de One Click Travel, a indiqué que l’agence avait procédé aux ajustements nécessaires dans les programmes de visites pour des raisons de sécurité et de confort. Certaines excursions ont été temporairement reportées ou remplacées par des itinéraires alternatifs. Alors que les voyageurs sur le point de partir s’interrogent sur les récentes inondations à Nha Trang, aucune perturbation majeure ni annulation massive n’ont été constatées.

Photo : VNA/CVN

Artur Muradyan, PDG de Space Travel, a déclaré que les conditions météorologiques n’ont eu qu’un impact limité sur l’activité des complexes hôteliers. Outre la destination traditionnellement prisée de Nha Trang, les touristes russes reportent également une partie de leurs réservations hivernales vers d’autres destinations telles que Phu Quôc et Phan Thiêt.

Andrey Podkolzin, responsable des relations publiques du groupe ITM, a observé que si les inondations ont touché les plages dans la zone s’étendant de Nha Trang à Phu Yên et Quy Nhon, les dégâts causés aux hôtels et complexes hôteliers sont restés limités. Les autorités locales et les opérateurs touristiques intensifient les efforts de nettoyage des plages afin d’accueillir les visiteurs au plus vite.

Selon un rapport précédent de l’Association russe de l’industrie du voyage (RTI), le Vietnam figure parmi les destinations phares pour les ventes de voyages à forfait en 2025. De nombreux hôtels de renom affichent déjà complet pour les fêtes de fin d’année.

Les données du département des gardes-frontières du Service fédéral de sécurité russe ont montré que le nombre d’arrivées de touristes russes au Vietnam a atteint 153.000 au cours des neuf premiers mois de 2025, soit cinq fois plus que les 20.600 enregistrées au cours de la même période l’année précédente.

VNA/CVN