Programme de promotion du tourisme vietnamien 2025 sur le marché australien

Le Programme de promotion du tourisme vietnamien et de mise en relation des entreprises sur le marché australien 2025 s’est tenu, le soir du 27 novembre à Sydney, sous l’égide de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et en coordination avec le Fonds de soutien au développement du tourisme.

Conduite par le vice-directeur général de la VNAT, Hà Van Siêu, la délégation vietnamienne regroupait 12 organismes et entreprises du secteur, parmi lesquels le Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, Vietnam Airlines et plusieurs voyagistes.

L’événement visait à présenter les destinations, produits et services touristiques phares du Vietnam aux partenaires, agences de voyages, médias et visiteurs australiens ; à renforcer la présence du tourisme vietnamien sur le marché océanien ; et à créer une plateforme de mise en relation des entreprises afin de dynamiser les flux touristiques, élargir les marchés et intensifier la coopération bilatérale.

Cette activité s’inscrit dans le Programme de stimulation du tourisme 2025 du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en application du Télégramme officiel 34/CĐ-TTg du Premier ministre, contribuant à l’objectif d’accueillir 22 millions de visiteurs internationaux et d’atteindre un taux de croissance de 8,3-8,5%, conformément à la Résolution 226/NQ-CP du 5 août 2025.

Dans son discours d’ouverture, Hà Van Siêu a rappelé que le Vietnam est l’une des destinations phares d’Asie du Sud-Est, riche de neuf sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (baie d’Ha Long, Phong Nha - Ke Bàng, complexe paysager de Tràng An, Cité impériale de Thăng Long - Hanoï, Citadelle de la dynastie des Hô, Huê, Hôi An, My Son…), de plus de 3.000 km de côtes tropicales et d’un réseau hôtelier et de services de loisirs aux standards internationaux.

Il a mis en avant la grande diversité des produits touristiques vietnamiens - haut de gamme, expérientiel, écotourisme durable, bien-être, patrimoine, MICE, slow tourism - parfaitement adaptés aux attentes du marché australien. La gastronomie vietnamienne, régulièrement classée parmi les meilleures du monde, constitue également un atout majeur grâce à son équilibre subtil entre tradition et raffinement.

Hà Van Siêu a affirmé que l’événement ne se limitait pas à promouvoir l’image du tourisme vietnamien, mais contribuait aussi à renforcer les liens entre les entreprises des deux pays, ouvrant la voie à un nouveau niveau de coopération.

Il s’est dit convaincu qu’avec l’attention des gouvernements, le soutien des missions diplomatiques et les efforts des communautés d’affaires, le tourisme deviendra l’un des domaines de coopération les plus dynamiques du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie.

La représentante du Consulat général du Vietnam à Sydney, Trân Thi Thanh My, a souligné que le tourisme est l’un des ponts les plus vivants entre les deux peuples, favorisant compréhension mutuelle et amitié. Au-delà des paysages et de la richesse culinaire, l’hospitalité légendaire des Vietnamiens incite les Australiens à revenir. Le Consulat est prêt à accompagner les entreprises et à collaborer étroitement avec les autorités australiennes pour faciliter les déplacements et lever tout obstacle.

Nerma Gunic, représentante d’Austrade, a salué la solide coopération avec la VNAT, notamment après le succès du Forum Australie - Vietnam sur le tourisme organisé à Melbourne en juin 2024. Elle s’est félicitée des initiatives bilatérales récentes et s’est dite optimiste quant au développement des flux dans les deux sens.

Lors du programme, l’Administration nationale du tourisme du Vietnam et plusieurs entreprises telles que Best Price Travel, The Pearl Hội An Resort ou Vietravel ont présenté un aperçu du tourisme vietnamien ainsi que des produits adaptés au marché australien, allant des séjours balnéaires aux circuits culturels et patrimoniaux.

Dans le cadre de l’événement, des rencontres B2B ont permis aux entreprises de discuter des opportunités de coopération, de promouvoir des produits conçus spécifiquement pour le marché australien et de mettre à jour les informations sur les nouvelles politiques touristiques, notamment la politique de l’e-visa facilitant l’entrée des visiteurs internationaux.

Ont également été présentés : le réseau hôtelier, les agences de voyages, les guides professionnels, ainsi que les grands événements touristiques internationaux tels que l’ITE HCMC, le VITM, ou encore les grands festivals du Vietnam comme le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang, la Fête des fleurs de Dà Lạt, Huê - Ville des quatre saisons festives, et l’Année nationale du tourisme. Le programme a également offert une immersion culturelle grâce à des performances d’instruments traditionnels interprétées par les artistes du Théâtre national de musique, de chant et de danse du Vietnam, proposant aux invités une expérience artistique riche en identité, sous le message "Vietnam - Beauté éternelle".

De nombreux professionnels australiens se sont dits impressionnés. Matthew Kensett (Savenio) a indiqué que le Vietnam est actuellement la destination N°1 en Asie et la 4e mondiale pour les Australiens, grâce à une grande diversité de sites allant du Mékong à Dà Nang, Hanoï, Hôi An…, chaque région offrant sa propre singularité. La baie d’Ha Long séduit par ses croisières uniques, tandis que Hô Chi Minh-Ville se distingue par son dynamisme et son hospitalité.…

David Smallbone, avocat et habitué du Vietnam, a confié son attachement au pays, à son café, au pho et surtout à l’hospitalité de ses habitants, raisons pour lesquelles il y retourne régulièrement avec toute sa famille et le recommande sans hésiter. Il a exprimé son attachement particulier au café vietnamien, au pho et à l’hospitalité des Vietnamiens - des raisons qui l’incitent à revenir fréquemment et à y emmener toute sa famille.

Il a affirmé qu’il continuerait à recommander le Vietnam comme destination incontournable à ses amis à l’étranger.

