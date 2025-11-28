Plus de 8.500 milliards de dôngs investis dans trois projets touristiques à Gia Lai

Le Comité populaire provincial de Gia Lai a remis ce vendredi 28 novembre les certificats d’investissement à trois méga-projets portés par la société Arque Degi, pour un montant total de plus de 8.554 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit des projets de complexes urbains et touristiques flottants du sud du lagon de Dê Gi (sur 225 ha, représentant 2.277 milliards de dôngs), du centre du lagon (187 ha et 2.695 milliards) et du nord du lagon (160 ha et 3.581 milliards).

Le même jour, les autorités provinciales ont tenu une séance de travail avec les dirigeants d’Arque Degi et des investisseurs venus de Suisse, de Monaco et du Panama, marquant le lancement effectif de ces projets stratégiques.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Thai Dai Ngoc, a qualifié ces investissements de "jalon important" dans le développement socio-économique de Gia Lai. Selon lui, grâce à ces projets, la stratégie locale visant à promouvoir l’immobilier haut de gamme et les services touristiques de luxe à bord de super-yachts attirera des milliardaires, des politiciens, des membres de familles royales européennes et moyen-orientales ainsi que de nombreuses stars internationales.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, a déclaré que la province avait créé toutes les conditions nécessaires pour que les investisseurs puissent bientôt mettre en œuvre les projets et espère que ceux-ci réaliseront leurs investissements conformément à leurs engagements, en assurant modernité, respect de l’environnement et développement durable.

Photo : TN/CVN

De son côté, le président du groupe Lac Viêt et directeur de la société Arque Degi, Tông Duc Hiêu, a présenté cette initiative comme une combinaison audacieuse de luxe, de durabilité et d’innovation technologique de pointe. Grâce à ces projets, le lagon de Dê Gi deviendra le premier complexe mondial de super-yachts entièrement zéro émission, a-t-il souligné.

VNA/CVN