Quang Ninh rêve d’entrer dans le gotha du tourisme régional et mondial

La province de Quang Ninh (Nord) s’est fixé un cap clair : devenir, à l’horizon 2030, un pôle touristique de premier plan à l’échelle régionale et internationale. Pour y parvenir, elle entend dépasser la seule valorisation de ses paysages naturels et miser sur l’innovation ainsi que sur la diversification de son offre.

Depuis le début de l’année, Quang Ninh a accueilli 38 paquebots de croisière internationaux, convoyant près de 49.000 visiteurs étrangers, soit une progression de 25% par rapport à l’an dernier. Cette dynamique repose sur un réseau portuaire modernisé et sur un renouvellement constant des produits touristiques proposés.

“Les entreprises du secteur se sont regroupées pour attirer voyages de familiarisation et médias, tisser des liens avec les compagnies aériennes et concevoir de nouvelles offres. Parmi les initiatives mises en avant figurent l’organisation de spectacles pyrotechniques et la transformation du complexe Yoko Onsen Quang Hanh, appelé à être géré par Hilton. Cette marque mondialement reconnue donnera aux touristes internationaux une plus grande assurance et les amènera à voir Quang Ninh comme un lieu de villégiature de standing, attrayant tout au long de l’année et promis à une croissance durable”, explique Trân Nguyên, représentante de Sun Group.

Au-delà des croisières, Quang Ninh cherche à s’imposer comme une destination de référence pour le tourisme MICE (réunions, incentives, congrès et événements). Ce segment hybride, à la croisée des affaires et des loisirs, attire de plus en plus d’entreprises et d’organisations vers Ha Long et Bai Chay.

Lê Thi Bich Hang, directrice de la filiale Vietravel à Quang Ninh, pointe toutefois plusieurs défis: "Pour attirer davantage de visiteurs internationaux, la province de Quang Ninh doit développer le tourisme communautaire. De nombreux voyageurs souhaitent découvrir le quotidien des habitants, leurs coutumes et traditions locales. Par ailleurs, pour accueillir de grands groupes de 2.000 à 3.000 personnes, Quang Ninh manque encore d’infrastructures adéquates. La province prévoit des améliorations futures qui permettront aux entreprises de mieux exploiter ce marché."

Quang Ninh dispose d’une situation stratégique, combinant postes frontaliers terrestres, port maritime et aéroport international. La province abrite également des sites inscrits au patrimoine mondial de L’UNESCO, dont le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac, ainsi que la baie de Ha Long et l’archipel de Cat Bà. Pour Nguyên Trùng Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, ces ressources naturelles et patrimoniales constituent un potentiel considérable.

"Avec son patrimoine naturel exceptionnel, ses sites inscrits à L’UNESCO et ses équipements modernes, Quang Ninh s’apprête à réaliser une percée majeure. Ses atouts touristiques - divertissements, villégiature, tourisme culturel et spirituel - devraient notamment séduire les créateurs du secteur culturel. L’Administration nationale du tourisme se tient prête à épauler les collectivités locales dans la création de bases de données numériques pour promouvoir leur identité et celle du pays", déclare-t-il.

Cette année 2025, Quang Ninh ambitionne d’accueillir 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d’étrangers. En 2030, la province espère atteindre 26 millions de touristes, parmi lesquels 9 millions de visiteurs internationaux, faisant du tourisme un pilier central de son économie.

Nguyên Lâm Nguyên, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, détaille les axes de travail : “Quang Ninh multiplie les initiatives pour édifier des infrastructures culturelles et sportives capables d’attirer les touristes, en particulier dans le cadre de l’accueil de séminaires, spectacles et compétitions sportives. La province cherche à mobiliser des investisseurs stratégiques et des entreprises pour développer ces équipements et infrastructures, visant ainsi à dynamiser le tourisme, l’industrie culturelle et l’économie locale dans son ensemble."

Quang Ninh tourne la page du tourisme traditionnel fondé sur ses seuls paysages. Cap sur la professionnalisation et l’innovation, avec une ambition claire: devenir le carrefour incontournable du tourisme régional et international, portée par une offre dynamique douze mois sur douze.

