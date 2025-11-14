Vietnam - Chine

Quang Ninh accueille le premier paquebot de la saison sur la liaison Beihai - Ha Long

Le port international de croisière de Ha Long (quartier de Bai Chay, province de Quang Ninh, au Nord) a accueilli, le 14 novembre, le luxueux paquebot chinois Blue Dream Melody , transportant plus de 1.100 touristes.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du premier navire de la saison de croisière 2025 sur la liaison maritime Beihai (Chine) - Ha Long (Vietnam). Les passagers prévoient de découvrir la baie de Ha Long ainsi que de visiter la ville éponyme.

Selon les prévisions, durant la saison de croisière 2025-2026, d’octobre 2025 à avril 2026, neuf traversées emprunteront la liaison Beihai - Ha Long.

Le 13 novembre, le port avait déjà accueilli le Celebrity, battant pavillon maltais, transportant 2.800 visiteurs européens et américains à Quang Ninh.

Du début de l'année à fin octobre, le port international de croisière de Ha Long a accueilli 44 navires internationaux, transportant un total de 56.647 visiteurs, soit une hausse de 9% par rapport à la même période de l’année dernière. Les touristes proviennent principalement d’Europe, des États-Unis et de Chine, témoignant d’une forte reprise du tourisme de croisière de luxe.

L’arrivée régulière de navires de croisière internationaux illustre clairement le regain d’intérêt des touristes étrangers pour les voyages maritimes vers le Vietnam. La baie de Ha Long, site exceptionnel et source d’émerveillement, retrouve une place de choix sur la carte touristique régionale et réaffirme son rôle de porte d’entrée vers le patrimoine vietnamien à l’échelle mondiale.

En ce mois de novembre, le port prévoit d’accueillir 10 navires de croisière internationaux, portant le total de cette année à 23, pour environ 32.000 croisiéristes.

Pour les deux derniers mois de 2025, Quang Ninh ambitionne d’attirer environ 2,77 millions de visiteurs et de générer des recettes touristiques totales de près de 8.640 milliards de dôngs (328 millions de dollars), afin d’atteindre ses objectifs annuels de 21,2 millions de visiteurs et de 58.000 milliards de dôngs de recettes.

VNA/CVN