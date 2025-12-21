L'e-visa s'étend : le tournant de la "porte ouverte"

L’extension de l’e-visa à 41 nouveaux points d’entrée simplifie les formalités, renforce l’ouverture du Vietnam et soutient à la fois le tourisme, l’investissement et la transition numérique. Une avancée stratégique pour accélérer l’intégration du pays post-pandémie.

Photo : VNA/CVN

La Résolution No389, adoptée le 2 décembre 2025 par le gouvernement, marque une étape majeure : l’extension de l’e-visa à 41 points d’entrée par voie aérienne, terrestre et maritime, portant à 83 le nombre total de lieux acceptant ce type de visa. Le Vietnam passe ainsi d’un modèle de “porte d’accès limitée” à celui de “porte ouverte”, en phase avec la mobilité internationale croissante et les impératifs de relance économique.

Parmi les quatre nouveaux aéroports, Long Thành (province de Ðông Nai) et Gia Bình (Bac Ninh) se distinguent par leur rôle stratégique : Long Thành, conçu comme hub régional, ouvrira en 2026, tandis que Gia Bình, lancé fin 2024, combine missions de sécurité et développement socio-économique, similaire à celui de l’aéroport de Phan Thiêt (province de Lâm Ðông, au Centre).

L’évolution la plus marquante concerne les 26 ports maritimes désormais intégrés au système e-visa. Selon l’Autorité nationale du tourisme, il s’agit d’un levier essentiel pour capter la reprise rapide du tourisme de croisière, un segment caractérisé par un pouvoir d’achat élevé et un besoin de procédures accélérées. Les grandes compagnies maritimes internationales peuvent désormais diversifier leurs escales au Vietnam au lieu de se limiter à quelques ports majeurs.

Par ailleurs, les 11 nouveaux points terrestres fluidifient les itinéraires transfrontaliers depuis la Chine, le Laos ou la Thaïlande, stimulant tourisme régional et échanges économiques.

Investissement et tourisme : effet domino

Depuis août 2023, l’e-visa est accessible à tous les ressortissants pour des séjours de 90 jours avec entrées multiples au Vietnam. L’élargissement des points d’entrée en est la “pièce manquante”, permettant à la politique de déployer pleinement ses effets.

Selon de nombreux experts, cette extension dépasse le simple cadre administratif et génère des retombées dans plusieurs secteurs.

Pour le tourisme, la simplification des procédures améliore l’expérience des visiteurs et répartit les flux vers des régions émergentes, au lieu de se concentrer uniquement à Hanoï, Ðà Nang ou Hô Chi Minh-Ville. Au Centre, les voyageurs souhaitant visiter Hôi An peuvent atterrir à Chu Lai, tandis que les amateurs de géotourisme peuvent entrer par Nghê An ou Quang Tri, réduisant coûts et temps de trajet.

Modernisation : le futur des frontières

Dans le domaine de l’investissement étranger, l’e-visa représente également un atout. Les investisseurs et experts techniques accèdent plus facilement aux zones industrielles proches des ports et frontières, renforçant la flexibilité et l’image du Vietnam comme environnement d’affaires moderne et accueillant.

Sur le plan institutionnel, cette extension s’inscrit dans une dynamique de transformation numérique. La dématérialisation des procédures accroît transparence et efficacité, préparant le terrain aux “frontières intelligentes” adoptées par plusieurs pays développés.

Photo : VNA/CVN

Si la politique est ambitieuse, son efficacité dépendra fortement de l’adaptation des infrastructures et des ressources humaines. L’ajout de nombreux points d’entrée exerce une pression accrue sur les systèmes de contrôle et de traitement des données.

Les petits postes-frontières doivent se doter d’équipements modernes et fiables - lecteurs de passeports modernes, connexion Internet stable, logiciels synchronisés avec le système national - afin d’éviter files d’attente et dysfonctionnements.

Le facteur humain est tout aussi essentiel. Les agents d’immigration, première image perçue par les voyageurs, nécessitent une formation en langues, gestion électronique et service public, pour éviterle décalage entre “politique ouverte” et “accueil insuffisamment préparé”.

Les voyagistes internationaux soulignent régulièrement que la qualité de l’accueil aux points de contrôle reste déterminante face à des destinations concurrentes dans la région comme la Thaïlande, l’Indonésie ou la Malaisie.

L’extension de l’e-visa ouvre la voie à de futures avancées : portails automatisés permettant aux détenteurs de documents électroniques d’effectuer leurs procédures sans contact direct avec un agent ; paiement en ligne pour l’ensemble des frais et services, renforçant la transparence et réduisant les interactions inutiles ; interopérabilité des données entre sécurité, douanes et tourisme, créant un écosystème de gestion moderne et cohérent ; développement de services de qualité dans les nouvelles zones frontalières (hébergements, zones de repos, infrastructures nocturnes… afin de transformer les points d’entrée en véritables destinations, et non en simples lieux de transit).

Les entreprises du secteur espèrent aussi un traitement plus rapide des dossiers e-visa et des facilités accrues pour les marchés à forte valeur tels que l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie du Nord-Est.

L’extension de l’e-visa à 41 points d’entrée internationaux constitue une étape décisive pour l’ouverture du Vietnam. Elle renforce l’attractivité du pays, facilite la mobilité internationale et soutient la croissance dans le tourisme, l’investissement et la transformation numérique.

La réussite durable de cette politique dépendra toutefois de la modernisation des infrastructures, de la formation des agents et de l’intégration fluide des technologies. Si ces conditions sont réunies, le Vietnam pourra convertir son potentiel en avantage compétitif réel et s’affirmer comme destination dynamique, moderne et accueillante en Asie.

Mai Quynh/CVN



