Lancement du premier modèle de "park golf" haut de gamme au Vietnam

Le 20 décembre, dans la province de Lâm Dông, la sarl D&G Golf Group Vietnam et la société par actions NovaGroup ont officiellement lancé les travaux de construction d'un complexe de "park golf" au sein du complexe touristique et de loisirs NovaWorld Phan Thiêt.

Cet événement marque une étape cruciale dans la stratégie d'expansion de l'écosystème golf-divertissement-tourisme aux standards internationaux au Vietnam.

Selon l'accord, la sarl D&G Golf Group assurera le développement et l'exploitation de ce complexe. Grâce à son vaste réseau de golfeurs à travers l'Asie et à un système de simulateur de golf intérieur GTR aux normes sud-coréennes, elle espère attirer une clientèle de qualité à NovaWorld Phan Thiêt tout en dynamisant le marché du golf intérieur au Vietnam.

Kim Dong Hwan, président de D&G Group Vietnam, a affirmé que cette coopération stratégique visait à créer des valeurs durables pour l'avenir du sport et du tourisme nationaux, le "park golf" agissant comme une nouvelle plateforme culturelle reliant la communauté locale au développement touristique. Profitant des atouts naturels de la région, ce projet pionnier introduit un modèle sportif sain et accessible à tous les âges.

Nguyên Minh, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que dans la stratégie de développement socio-économique de la province, le tourisme et les services sont identifiés comme des secteurs économiques clés, jouant un rôle de diffusion et servant de moteur à la croissance de nombreux autres domaines. Selon lui, l'intégration du "park golf" diversifie l'offre de services et renforce l'attractivité de la zone auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Ce projet devrait générer de multiples retombées positives, en stimulant le tourisme, la culture et le sport à Phan Thiêt, tout en attirant davantage de visiteurs internationaux au Vietnam.

