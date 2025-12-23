L’essor du tourisme vietnamien à l’ère du numérique

Le Vietnam est officiellement entré dans une nouvelle phase de développement de son secteur touristique avec le lancement, pour la première fois, d’une plateforme nationale de données dédiée au tourisme, coïncidant avec l’accueil du 20 millionième visiteur international.

Cet événement ne revêt pas seulement une portée symbolique en termes de chiffres, mais marque surtout une évolution majeure dans la vision du développement du tourisme, posant les fondations de l’ère numérique fondée sur les données, les technologies et l’intelligence artificielle.

Baptisée Visit Vietnam, cette plateforme est considérée comme une première étape essentielle dans la construction d’un écosystème touristique intelligent à l’échelle nationale. Elle bénéficie du parrainage du gouvernement, avec l’accompagnement de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et de l’Association nationale des données. Sun Group est chargé du développement et de l’exploitation de l’infrastructure technologique, tandis que Visa fournit les données de paiement international, les modèles d’analyse des comportements de consommation et les normes de sécurité internationales.

Visit Vietnam est conçue comme une infrastructure de données unifiée, au service à la fois des autorités publiques, des entreprises touristiques et des visiteurs. Du point de vue de la gestion publique, la plateforme propose une cartographie des données touristiques en temps réel, permettant de suivre la fréquentation des destinations, d’évaluer leur capacité d’accueil, de réguler les flux de visiteurs et d’identifier précocement les risques opérationnels.

Il s’agit d’un outil clé pour renforcer l’efficacité de la gouvernance du secteur, au service des activités de statistiques, de reporting, de prévision et d’élaboration de politiques touristiques plus scientifiques et plus réactives.

Parallèlement à son rôle de plateforme de données, Visit Vietnam est également développée comme un assistant de voyage virtuel (AI Travel Assistant), accompagnant les visiteurs tout au long de leur parcours.

Grâce à cette plateforme, les voyageurs peuvent élaborer des itinéraires personnalisés, réserver des services d’hébergement, des billets d’entrée, des circuits ou des moyens de transport, gérer l’ensemble de leur séjour sur une interface unique et accéder à des informations sur les destinations en temps réel.

Le système fournit en outre des alertes concernant l’affluence, les conditions météorologiques ou les changements survenant sur les sites touristiques, permettant aux visiteurs d’anticiper et d’optimiser leur expérience.

Selon Pham Van Thuy, vice-directeur de VNAT, Visit Vietnam ne se limite pas à une simple plateforme de données, mais incarne une transformation de la pensée stratégique dans le développement du tourisme vietnamien, orientée vers un avenir fondé sur les données, les technologies numériques et l’intelligence artificielle.

Son lancement intervient à un moment où l’ensemble du pays accélère la transformation numérique dans tous les secteurs, le tourisme étant identifié comme l’un des domaines à fort potentiel de création de valeur ajoutée à partir des données.

Ces dernières années, VNAT s’est attachée à construire progressivement un écosystème de tourisme intelligent à travers la mise en place d’un système de bases de données centralisé, unifié et synchronisé. L’orientation constante du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme consiste à développer les données numériques comme socle de la construction du modèle de tourisme intelligent, en vue de créer un écosystème national de données touristiques répondant aux critères "exactes, suffisantes, propres, dynamiques, unifiées et partagées".

Dans les faits, l’année 2025 marque un tournant évident pour le tourisme vietnamien, lorsque le "tourisme numérique" n’est plus seulement une tendance, mais entre dans une phase de croissance rapide. Le rapport e-Conomy SEA 2025 de Google, Temasek et Bain & Company souligne que le tourisme constitue l’un des moteurs majeurs de la croissance économique du Vietnam.

Cette dynamique s’explique par la reprise stable du tourisme international, la vigueur du marché intérieur et, surtout, par l’intégration croissante des technologies numériques tout au long de la chaîne de valeur touristique.

De nombreuses entreprises du secteur, qu’il s’agisse d’hôtels, d’agences de voyages ou de sociétés de transport touristique, ont renforcé leurs investissements dans les infrastructures numériques.

Les technologies sont de plus en plus appliquées aux opérations, depuis la gestion des réservations et la numérisation des procédures de check-in/check-out jusqu’à l’intégration des paiements numériques afin de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience client.

Le marketing digital s’impose progressivement comme un levier majeur, tandis que la présence sur les plateformes en ligne permet aux entreprises d’accéder plus rapidement aux marchés internationaux.

Toutefois, malgré ces avancées, le tourisme numérique au Vietnam demeure confronté à plusieurs obstacles. Les disparités en matière de capacités numériques entre les entreprises restent importantes, la majorité des petites et moyennes entreprises disposant de ressources limitées pour déployer des solutions technologiques.

Par ailleurs, la numérisation de la chaîne de services touristiques manque encore de cohérence, dans un contexte de concurrence accrue de la part des pays de la région, qui investissent eux aussi massivement dans les infrastructures technologiques et les politiques de soutien au tourisme.

Dans ce contexte, Visit Vietnam est perçue comme une plateforme structurante, susceptible de lever plusieurs freins du secteur. Sa première version esquisse déjà une vision claire de l’avenir du tourisme vietnamien : un système capable de refléter en temps réel le "pouls" du marché, qu’il s’agisse de la fréquentation des destinations, des tendances de recherche ou des niveaux de dépenses par marché.

Ces données constituent un appui précieux pour les autorités dans la gestion et l’orientation du secteur, tout en aidant les entreprises à anticiper la demande, à optimiser leurs opérations et à cibler des segments de clientèle à forte valeur ajoutée.

Pour les entreprises, Visit Vietnam ouvre un espace numérique centralisé, offrant un canal officiel pour se connecter au marché et proposer leurs produits aux publics ciblés. La plateforme met à disposition des outils de gestion intelligents permettant aux entreprises de mettre à jour leurs offres, de gérer leurs services, de suivre l’intérêt des différents segments de clientèle et d’analyser la demande sur les marchés nationaux et internationaux.

À un niveau plus approfondi, les rapports d’analyse de marché reposent sur des données en temps réel combinées aux données de paiement international fournies par Visa, permettant d’identifier les marchés à fort potentiel, les tendances de consommation, les variations saisonnières et les comportements des visiteurs. Il s’agit de la première fois que les entreprises touristiques vietnamiennes disposent d’un outil d’analyse standardisé et continuellement actualisé.

De nombreux experts estiment que Visit Vietnam produira non seulement des effets immédiats, mais aussi des impacts durables sur la promotion de l’image et de la marque du tourisme vietnamien.

Plutôt que des campagnes de promotion ponctuelles et fragmentées, la plateforme permet de mettre en œuvre une stratégie de communication continue, cohérente et unifiée, contribuant à affirmer les valeurs fondamentales du tourisme vietnamien, telles que le tourisme vert, le tourisme durable, la sécurité et l’adaptation aux tendances mondiales.

Dans un contexte où le Vietnam accélère le développement des paiements numériques et la connexion des systèmes de paiement QR transfrontaliers, Visit Vietnam contribue également à améliorer l’expérience des visiteurs, à réduire progressivement l’usage de l’argent liquide et à ouvrir des perspectives pour faire du Vietnam un pôle régional du tourisme sans espèces.

Grâce à une infrastructure de données unifiée et à l’engagement des acteurs de l’écosystème, le tourisme vietnamien est appelé à renforcer sa compétitivité, à attirer plus efficacement les flux touristiques internationaux et à se rapprocher de l’objectif de devenir une destination phare de la région dans les années à venir.

