D’ici la fin de l’année, le port international de Ha Long accueillera près de 32.000 passagers

Le port international de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), a successivement accueilli les 11 et 12 novembre, deux paquebots de luxe, Westerdam (Pays-Bas) et Star Voyager (Bahamas), transportant plus de 3.100 passagers et membres d’équipage venus découvrir les sites classés au patrimoine mondial de cette localité.

Photo : VNA/CVN

Les passagers ont visité la baie de Ha Long, le site spirituel de Yên Tu, ainsi que la ville de Ha Long, tandis que certains groupes se sont rendus à Hanoï et Hai Phong pour explorer les sites culturels et historiques du delta du fleuve Rouge.

Depuis le début de l’année 2025, le port international de Ha Long a reçu 44 paquebots internationaux, transportant 56.647 visiteurs, soit une hausse de 9% par rapport à l’an dernier. La majorité des croisiéristes proviennent d’Europe, des États-Unis et de Chine, témoignant de la reprise dynamique du tourisme haut de gamme.

Selon Pham Van Hiêp, directeur du port international de Ha Long, l’arrivée régulière de paquebots illustre le retour en force de Ha Long sur la carte du tourisme maritime régional. Le port prévoit de renforcer la coopération avec les compagnies internationales afin de diversifier les itinéraires et de valoriser l’identité vietnamienne.

D’ici la fin de 2025, Ha Long devrait accueillir 23 escales au total, avec près de 32.000 passagers, un record historique qui confirme le rôle central de Quang Ninh dans la stratégie nationale de développement du tourisme de croisière.

VNA/CVN