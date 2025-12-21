Clôture de l’Année nationale du tourisme 2025 : Huê dresse un bilan très positif

Le 20 décembre au soir, sur la place Ngo Môn (Porte du Midi), au cœur de la Cité impériale de Huê, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les autorités locales, a organisé la cérémonie de clôture de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025, placée sous le thème "Ancienne capitale - Nouvelles opportunités ".

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, le président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Khac Toan, a souligné que cette édition s’achevait sur des résultats remarquables. Plus de 170 événements culturels et touristiques ont été organisés tout au long de l’année, attirant plus de 6 millions de visiteurs nationaux et internationaux, renforçant ainsi la position de Huê en tant que pôle culturel et touristique majeur du Vietnam.

Selon lui, le succès de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025 repose sur la mobilisation collective des autorités, de la communauté des entreprises, des artistes et des artisans, ainsi que sur l’hospitalité, le civisme et l’engagement des habitants de Huê.

Fort de ces acquis, la ville entend poursuivre sa stratégie de développement en tant que ville patrimoniale intelligente, verte et durable, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité des produits touristiques, l’accélération de la transformation numérique, la promotion du tourisme international et le renforcement des partenariats public-privé.

En 2025, Huê a accueilli environ 6,3 millions de visiteurs, en hausse de 61,5%, dont 1,9 million de touristes étrangers. Les recettes touristiques ont dépassé 13.000 milliards de dôngs, contribuant de manière significative à la reprise et à la croissance du secteur touristique vietnamien.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par un programme artistique intitulé "Ancienne capitale - Nouvelles opportunités '". À cette occasion, la province de Gia Lai a été officiellement désignée hôte de l’Année nationale du tourisme 2026.

VNA/CVN