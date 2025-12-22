Concours "Impressions du tourisme vietnamien" 2025 : quand chaque vidéo devient un ambassadeur

Le concours de création vidéo "Impressions du tourisme vietnamien" 2025 s’est clôturé par une cérémonie de remise des prix, le 17 décembre à Hanoï, plus de trois mois après son lancement. Près de 1.000 œuvres issues de candidatures venues de l’ensemble du pays y ont participé.

Photo : BCP/CVN

Organisé par le Centre pour la transformation numérique de la culture, des sports et du tourisme (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), en collaboration avec les organes concernés, le concours s’est déroulé du 13 août au 15 novembre 2025. On comptait plus de 500 vidéos courtes et plus de 400 vidéos longues, témoignant du fort attrait des médias numériques pour la promotion du tourisme.

Selon le jury, l’un des points forts de cette édition a été la participation active de nombreux jeunes, à la fois acteurs et réalisateurs. Les vidéos présentées reflétaient la vie et la culture de leurs communautés. Plusieurs candidats ont également présenté un portrait riche et nuancé de la nature, du patrimoine, de la vie et de la culture vietnamiennes, des sites emblématiques aux scènes du quotidien.

La jeunesse au cœur de la promotion touristique

Nombre de candidats sont des jeunes issus de minorités ethniques. Armés uniquement de leurs téléphones portables lors de leurs excursions dans leurs villages, ils ont créé de courtes vidéos simples qui capturent les paysages de montagne, la vie quotidienne et la culture traditionnelle de manière authentique et spontanée. Ces images témoignent de la manière dont les jeunes des minorités ethniques promeuvent activement l’image de leur pays sur l’espace numérique.

Ce concours a décerné 24 prix (deux premiers prix, quatre deuxièmes prix, huit troisièmes prix et dix prix d'encouragement) ainsi que de nombreux prix complémentaires, pour une valeur totale de plus de 600 millions de dôngs. Les œuvres les plus remarquables continueront d’être sélectionnées et utilisées dans le cadre d'activités de promotion du tourisme vietnamien, tant au niveau national qu’international.

En finale, le premier prix dans la catégorie vidéo courte a été décerné à Viêt Nam - Diêm dên ân tuong (Vietnam - une destination impressionnante) de Pham Thi Hiêu Nhi. Dans la catégorie vidéo longue, le premier prix est revenu à Rú Chá vào Thu (Rú Chá en automne) de Lê Tân Thanh.

"Petite, j’adorais voyager et je rêvais de découvrir le monde. J’ai eu la chance d’étudier le tourisme et de beaucoup voyager. J’ai immortalisé de magnifiques moments dans chaque région et je suis reconnaissante envers ceux qui m’ont accompagnée", a souligné Pham Thi Hiêu Nhi.

"Dans notre haute région, nous avons de magnifiques paysages, une gastronomie savoureuse et une vie culturelle riche, souvent méconnue. En tant que membre d'une minorité ethnique, j'espère que mes récits et mes expériences seront partagés et diffusés", a partagé Hà Van Thinh, issu de l’ethnie Tày (province de Lào Cai), lauréat d’un prix d’encouragement.

Photos : ST/CVN

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, l'année 2025 marque une reprise et une croissance impressionnantes du tourisme vietnamien, avec environ 20 millions de visiteurs internationaux et 135 millions de visiteurs nationaux, pour des recettes estimées à près d’un million de milliards de dôngs. Ce chiffre témoigne du rôle prépondérant du tourisme et de son efficacité dans l'évolution des méthodes de promotion. Le concours de création vidéo "Impressions du tourisme vietnamien" illustre parfaitement cette évolution.

"Chaque personne étant une caméra et immortalisant les images et les émotions d'une destination, cela permet une diffusion optimale. Les vidéos partagées offrent davantage d'opportunités de transmettre des émotions authentiques", a indiqué Nguyên Lâm Thanh, directeur de TikTok Vietnam.

"Chacun est un ambassadeur. À travers les images qu'il capture, il présente la beauté du Vietnam. Venez la découvrir !", a affirmé Pham Thi Hiêu Nhi.

À partir d’images partagées avec émotion et amour pour la patrie, le concours de création de vidéo "Impressions du tourisme vietnamien" 2025 a montré qu’à l’ère du numérique, chaque séquence filmée peut devenir un véritable ambassadeur du tourisme, diffusant l’image du pays de manière proche, authentique et profondément convaincante.

Quê Anh/CVN