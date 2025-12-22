Gia Lai se met à l’heure de l’Année nationale du tourisme 2026

La province de Gia Lai (Centre) accueillera de nombreux événements et festivals l’année prochaine dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2026, a fait savoir son Comité populaire.

Photo : tcdulichtphcm.vn/CVN

La province propose le thème "Gia Lai - Convergence des identités, diffusion de la nature" afin de souligner la connectivité de ses paysages côtiers et montagneux, l’harmonie entre patrimoine culturel et nature, son lien avec le reste du pays et son engagement en faveur du développement durable et de l’intégration internationale, selon Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire provincial.

Dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2026 - Gia Lai, la province accueillera plus de 100 événements culturels, sportifs et éducatifs. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en organisera près de 20.

La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2026 comprendra 11 événements, et le programme "Gia Lai - Un nouveau jour" en proposera neuf.

Le programme touristique estival de Quy Nhon proposera 12 événements, le programme "Gia Lai - À la découverte de la terre des arts martiaux" en comptera 15, et "Gia Lai au rythme des gongs" en proposera neuf.

Par ailleurs, plus de 60 événements parallèles seront organisés à Gia Lai l’année prochaine dans le cadre de l’Année nationale du tourisme, afin d’attirer les touristes et de promouvoir le tourisme provincial.

Plusieurs festivals majeurs se dérouleront durant cette Année nationale du tourisme, notamment le festival du café de spécialité de Gia Lai, le festival de la pagode Bà (Dame), le festival international des gongs des Hauts plateaux du Centre, le festival de la culture ethnique de la province de Gia Lai, le festival touristique estival de Gia Lai et le festival international des arts martiaux traditionnels vietnamiens.

La compétition sportive internationale de motonautisme UIM F1H20, championnat du monde, fera son retour à Gia Lai sur la lagune de Thi Nai l’année prochaine.

Suite à sa fusion avec la province de Binh Dinh, Gia Lai bénéficie d’une situation géographique stratégique, alliant les paysages naturels majestueux des Hauts Plateaux du Centre au charme des régions côtières et insulaires du Centre.

La province recèle un immense potentiel touristique, grâce à ses atouts écologiques et culturels exceptionnels, tels que le lac T’Nung, le volcan Chu Dang Ya, le parc national de Kon Ka Kinh et l’Espace de la culture des gongs des Hauts plateaux du Centre, inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en 2005).

Photo : VNA/CVN

Elle possède un riche patrimoine culturel Champa, pratique le bài choi, une sorte de jeu de bingo vietnamien accompagné de chant et de musique traditionnelle, le hat bôi (théâtre traditionnel du Sud), les arts martiaux traditionnels de Bình Định et s’étend sur 134 km de littoral jalonné de sites renommés comme la baie de Quy Nhon, Ky Co, Eo Gio, Cù Lao Xanh et la lagune de Thi Nai.

Les autorités provinciales se sont engagées à déployer des efforts considérables, à allouer un budget local, à mobiliser des ressources sociales et à collaborer étroitement avec le ministère, l’autorité nationale du tourisme et les autres ministères, secteurs et provinces pour garantir le succès de l’Année nationale du tourisme, conformément aux critères et exigences établis.

L’engagement visera à garantir la sécurité, la qualité des services et la protection de l’environnement, contribuant ainsi à améliorer l’image du tourisme vietnamien et à accélérer le développement du tourisme en tant que secteur économique phare.

