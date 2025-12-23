Le Vietnam, destination de choix pour les familles de la région en fin d'année

Selon un nouveau rapport d'Agoda, le Vietnam est une destination de plus en plus prisée par les familles de la région et d'ailleurs.

D'après les recherches effectuées entre septembre et novembre pour des séjours en décembre 2025 et janvier 2026, Agoda a enregistré une hausse de 30% de l'intérêt des familles pour le Vietnam par rapport à la même période l'an dernier.

Les données d'Agoda montrent que le pays attire plus de familles internationales que jamais cette saison.

Vu Ngoc Lam, directrice d'Agoda pour le Vietnam, a déclaré : "C'est formidable de constater que le Vietnam est de plus en plus plébiscité comme destination de vacances de fin d'année par les familles d'Asie et d'ailleurs. Les données d'Agoda montrent que les voyageurs apprécient le caractère familial du Vietnam, ce qui renforce sa position sur la carte touristique mondiale. Alors que de plus en plus de familles planifient leurs escapades de fin d'année, nous sommes ravis de les accompagner grâce à la plateforme simple et intuitive d'Agoda et à notre large gamme d'hébergements, de vols et d'activités".

La République de Corée arrive en tête des marchés les plus intéressés par un voyage au Vietnam en décembre et janvier, suivie par les familles d'Inde, de Singapour, d'Australie et de Malaisie qui complètent le top 5.

Agoda a notamment constaté que les familles indiennes ont enregistré la plus forte croissance de leur intérêt pour le Vietnam durant cette période, avec une augmentation de 186% des recherches. Les Malaisiens manifestent également un vif intérêt, avec une hausse de 74% des recherches, ce qui souligne l'attrait du Vietnam comme destination familiale en Asie du Sud-Est et au-delà.

Les familles choisissent le Vietnam pour sa culture et sa gastronomie riches et variées, la diversité de ses paysages et l'abondance de ses complexes hôteliers et attractions adaptés aux familles.

L'île de Phu Quôc arrive en tête des destinations les plus prisées des familles internationales, avec une augmentation de 47% des recherches. Elle est appréciée pour ses plages de sable fin, ses eaux calmes et ses parcs naturels, idéaux pour des vacances multigénérationnelles.

Dà Nang suit avec une croissance de 42% de l'intérêt touristique, notamment grâce à ses plages, ses activités de plein air douces et son accès au parc d'attractions Bà Nà Hills. Nha Trang se classe troisième, restant une destination de choix pour son long littoral, ses complexes hôteliers familiaux et ses expériences insulaires.

En quatrième position, Hô Chi Minh-Ville séduit par sa scène culinaire dynamique, ses complexes de loisirs et ses excursions d'une journée dans le delta du Mékong.

Au Nord, Hanoï continue d'attirer les familles avec ses sites culturels, ses musées et son ambiance festive, complétant ainsi le top 5 des destinations familiales les plus prisées du Vietnam pour les fêtes de fin d'année.

Par ailleurs, bien que les familles vietnamiennes voyagent traditionnellement moins à l'étranger en fin d'année -préférant généralement attendre le Nouvel An lunaire- , la Chine constitue une exception notable.

Parmi les 20 destinations les plus prisées par les familles vietnamiennes entre décembre et janvier, les recherches pour Shanghai ont augmenté de 58%, tandis que celles pour Pékin ont progressé de 59%. Cette évolution s'explique par l'ouverture, en début d'année, de nouvelles liaisons directes entre Hanoï et certaines villes chinoises, rendant les voyages de fin d'année à l'étranger plus accessibles que jamais.

VNA/CVN