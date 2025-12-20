Le village de Pa Vi, décor de cinéma

Situé dans la commune de Mèo Vac, province de Tuyên Quang (Nord), le Village culturel de Pa Vi des H’mông, élu meilleure destination de tourisme communautaire en 2025, se trouve au cœur d’une vallée entourée de montagnes et de forêts.

Photo : CTV/CVN

Le village de Pa Vi est enveloppé d’un paysage naturel majestueux, avec ses imposantes chaînes de montagnes calcaires, ses vallées luxuriantes et la rivière Nho Quê d’un bleu profond qui serpente à travers. La beauté sauvage et spectaculaire de la nature vous laissera émerveillé et captivé, le village étant souvent comparé à une fleur éclatante au milieu des montagnes et des forêts.

Avec ses maisons modestes aux murs en torchis (nhà trinh tuong), ses rizières en terrasses d’un vert éclatant et ses habitants aimables et accueillants, Pa Vi offre aux visiteurs un espace paisible, coupé de l’agitation de la vie urbaine.

Accueillant des visiteurs depuis 2019, et couvrant une superficie totale de plus de 46.000 m², le village est divisé en trois zones principales et abrite près de 30 foyers de l’ethnie H’mông impliqués dans le tourisme communautaire. Les maisons mitoyennes sont construites dans le style traditionnel et offrent des services d’hébergement et de séjours chez l’habitant (homestay) pour les visiteurs. Le village dispose d’une aire de spectacle de forme hexagonale, utilisée pour des représentations culturelles et artistiques traditionnelles visant à préserver et à promouvoir la culture H’mông.

Se promener dans Pa Vi, découvrir ses murets en pierre, ses murs de terre brune, ses épis de maïs dorés séchant autour des maisons, ses costumes aux couleurs vives, et sa cuisine traditionnelle unique, c’est plonger dans un espace imprégné de l’identité culturelle.

En septembre, cette destination de tourisme communautaire a été élue la meilleure du Vietnam pour l’année 2025 par l’Autorité nationale du tourisme.

Les maisons du village sont construites selon l’architecture H’mông caractéristique, avec une structure en bois, un toit à double pente en tuiles yin-yang, des murets en pierre et des murs en torchis. Le charme de Pa Vi réside dans l’harmonie parfaite entre la préservation de la culture et le développement touristique.

Les maisons, construites côte à côte, offrent des services d’hébergement et de restauration aux touristes venus visiter et faire l’expérience de la vie locale. L’espace commun du village est agrémenté de petits décors, et sert également de lieu de repos et de prise de photos pour les visiteurs.

Expérience authentique

Pa Vi est une destination incontournable pour les visiteurs désireux d’en apprendre davantage sur la culture des différentes ethnies. De nombreuses activités folkloriques sont organisées régulièrement le week-end ou lors des fêtes traditionnelles. Notamment la fête de Gâu Tào (du 5e au 15e jour du 1er mois lunaire), une fête importante pour les H’mông de la région Nord-Ouest, ayant pour but d’implorer la chance, la longévité et de célébrer les récoltes abondantes.

Photo : CTV/CVN

Les voyageurs peuvent visiter le village pour la journée ou y passer la nuit. Les homestay ont conservé le sol en terre battue traditionnel et les murs en torchis, tout en proposant des intérieurs modernes. Les touristes ont le choix entre des dortoirs à prix abordable ou des chambres privées confortables, avec une gamme variée de services.

Plus de 20 homestay proposent un hébergement dans des styles différents, tels que Mèo Vac Valley, Mèo Vac Clay House, Xua Vua, A Sân, A Sên, PanTau Home, Mong Lodge... La nuitée varie de 500.000 dôngs à plus d’un million de dôngs.

Pa Vi n’est pas le seul village a été récompensé cette année. Des Prix nationaux du tourisme ont également été décernés à Sin Suôi Hô (Lai Châu, Nord), au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (Hanoï), à celui de Thai Hai (Thai Nguyên, Nord) et à celui de poterie de Thanh Hà (Dà Nang, Centre).

Nguyên Thành/CVN