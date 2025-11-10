Quang Ninh dynamise son tourisme grâce à une série de festivals montagnards uniques

Pour les derniers mois de 2025, la province de Quang Ninh (Nord) mise sur une série de festivals culturels en montagne pour stimuler son attractivité touristique.

Photo : Doàn Hung/CVN

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, cette localité du Nord a accueilli environ 18,43 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de 2025, soit une hausse de 10% par rapport à la même période en 2024. L’objectif fixé pour 2025 dépasse 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d’étrangers.

Une trentaine d’événements pour la fin d’année

Au quatrième trimestre, la province prévoit près de 30 événements, festivals et programmes de promotion destinés à attirer davantage de touristes, prolonger leur séjour et leur offrir une immersion dans la culture locale.

Parmi eux, plusieurs festivals montagnards se distinguent par leur authenticité.

Photo : Lê Minh Thu/CVN

Les 1er et 2 novembre, le Comité populaire de la commune de Dông Ngu a organisé le Festival de la saison dorée de Soong Co 2025. Les visiteurs ont pu découvrir les rizières en terrasses, la musique traditionnelle Soong Co, les coutumes des ethnies San Chi et Dao, ou encore participer à des concours de gâteaux de riz pilés, de fabrication d’épouvantails en paille et à divers jeux folkloriques.

Dans le cadre du festival, de nombreuses animations culturelles et artistiques ont également eu lieu au Centre culturel San Chi (hameau de Khe Luc) et dans les sites touristiques alentour.

Du 20 au 22 novembre, le Comité populaire de la commune de Ba Che organisera le Festival de Ban Vuong 2025 sur le thème "Retour aux sources : préserver et promouvoir l'identité culturelle du groupe ethnique Dao".

Le festival comprendra une cérémonie au temple de Ban Vuong, une reconstitution du voyage transocéanique de douze clans vers leurs nouvelles terres, un spectacle de danse du feu et la mise en scène de la cérémonie d'ordination de l’ethnie Dao.

Photo : Doàn Hung/CVN

Dans la zone économique spéciale de Vân Dôn, la communauté de l’ethnie San Diu célébrera le festival Dai Phan, de novembre à décembre 2025, dans la région de Binh Dan. Les visiteurs y retrouveront un espace culturel typique des montagnes, des chants de Soong Co, des jeux populaires et une cuisine traditionnelle.

Dans la commune de Luc Hôn, le "Festival de la saison dorée 2025" s’est ouvert le 24 octobre. Tous les week-ends jusqu’à fin novembre, des activités variées sont proposées : randonnée vers le mont Cao Xiêm, immersion dans la vie villageoise, participation à la récolte du riz, broderie de costumes Dao et observation de la saison dorée.

Début décembre, le festival de fleurs de So (Camellia drupifera) viendra clore la saison avec les magnifiques floraisons blanches des forêts de montagne, offrant un spectacle naturel unique.

Ces festivals des hauts plateaux permettent de valoriser le patrimoine culturel traditionnel, de diversifier les produits touristiques, de créer des emplois locaux et de renforcer l’attrait des régions montagneuses de Quang Ninh.

La province de Quang Ninh affirme sa stratégie pour un tourisme durable fondée sur le triptyque : "la culture comme socle, la communauté comme acteur, et le touriste au centre de l’expérience".

Linh An/CVN