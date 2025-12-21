À Măng Đen, des festivités hautes en couleur pour célébrer le Nouvel An

La commune écotouristique de Măng Đen, dans la province de Quang Ngai, accueillera un programme de quatre jours, du 1 er au 4 janvier, dans le cadre de la Semaine culturelle et touristique de Mang Den. Cet événement vise à mettre en valeur son patrimoine culturel et à promouvoir le tourisme.

Photo : CTV/CVN

L’événement proposera un large éventail d’activités, allant de spectacles de gong accompagnés de feux d’artifice à des événements sportifs permettant aux visiteurs de découvrir le tourisme local. Une foire gastronomique animée et des visites guidées de Măng Đen seront également au programme.

Les festivaliers pourront admirer des montgolfières colorées fendant le ciel et profiter d’une vue aérienne unique sur les cerisiers en fleurs.

Ils auront l’occasion de déguster la cuisine locale préparée par des chefs et experts culinaires renommés, de découvrir les stands d’OCOP (À chaque commune son produit) et de savourer des spécialités régionales.

Quang Ngai étant l’une des principales régions productrices de café du pays, le programme comprendra des démonstrations de torréfaction, de mouture et de préparation du café Arabica de Măng Đen, ainsi que le concours "Barista de la futaie".

Des plats traditionnels, des spécialités locales et d’autres mets seront proposés, offrant un aperçu authentique de la gastronomie régionale.

Des activités sportives et communautaires viendront enrichir le programme, avec notamment l’Open de Pickleball 2026, la course "Course dans les Nuages - Piste de Măng Đen" et des échanges de jeunes visant à créer des liens entre les participants grâce à des expériences partagées.

Promotion de l’image de Quang Ngai

Photo : CTV/CVN

Selon Bach Thi Mân, directrice adjointe du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ngai, la Semaine culturelle et touristique de Mang Den et la saison des cerisiers en fleurs de 2026 seront des temps forts de la nouvelle phase de promotion de l’image de Quang Ngai.

Les cerisiers en fleurs de Măng Đen sont devenus un cachet de cette région montagneuse, étroitement lié à son climat particulier, à ses paysages naturels et à la vie culturelle de ses habitants. La saison des cerisiers en fleurs contribue à attirer les touristes, à rehausser l’image de la destination et à créer progressivement un produit touristique distinctif pour la province.

Située à 1.200 mètres d’altitude, Măng Đen bénéficie d’un climat doux et frais tout au long de l’année. Sa beauté naturelle, avec ses denses forêts primaires, ses vastes pinèdes et ses nombreux lacs et cascades, attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer le paysage et se détendre.

Elle abrite également les groupes ethniques Xê Dang et Mo Nâm, dont les cultures distinctes contribuent au caractère unique de la région.

VNA/CVN