Le tourisme communautaire, levier du renouveau des montagnes de Quang Ninh

En reliant développement économique, préservation culturelle et protection de l’environnement, les modèles de tourisme communautaire transforment peu à peu les régions montagneuses de Quang Ninh. Une révolution douce qui redonne vie aux villages ethniques et à leur patrimoine.

Photo : Duc Hiêu/VNA/CVN

Ces dernières années, Quang Ninh s’est imposée comme l’un des exemples les plus dynamiques du pays en matière de tourisme communautaire fondé sur la richesse culturelle des minorités ethniques. Dans de nombreuses communes de montagne, des modèles d’agrotourisme et d’écotourisme expérientiel ont vu le jour, transformant profondément la vision du développement local.

À Vân Dôn, Khe Mai Farm illustre ce tournant. Sur dix hectares, le fondateur de la coopérative Khe Mai Xanh, Pham Quy Thang, a créé un espace écotouristique conciliant exploitation raisonnée et protection de l’environnement naturel.

"Ce dont je suis le plus fier, c’est que notre modèle offre aujourd’hui un emploi stable à une dizaine de travailleurs de l’ethnie San Diu, chacun percevant environ sept millions de dôngs par mois. Ils peuvent vivre et travailler sur leur propre terre, sans devoir s’expatrier", confie-t-il.

Au-delà de l’emploi, Pham Quy Thang accompagne les foyers voisins en leur fournissant des plants, des conseils techniques et des débouchés pour la production fruitière - goyaves, pitayas -, créant ainsi une zone agricole intégrée. Il ambitionne de transformer ces produits en label OCOP afin de bâtir une chaîne de valeur durable entre agriculture et tourisme.

Photo : QN/CVN

Le site propose aujourd’hui huit chambres homestay (maisons sur pilotis, chambres simples ou doubles), un espace de pêche, de barbecue, de feu de camp et d’activités de team building ou de cueillette saisonnière. Les visiteurs y découvrent le quotidien paisible des San Diu, dans une nature préservée.

D’après la gestionnaire de Khe Mai Farm, Dinh Lâm, "ce qui séduit le plus les touristes, c’est la simplicité des activités : cueillir des fruits, ramasser des coquillages ou pêcher à la ligne - des gestes authentiques qui reflètent l’âme de la campagne vietnamienne".

Photo : Nguyên Ngoc/CVN

Dans la commune montagneuse de Ky Thuong, un autre projet novateur, Am Vap Farm, a ouvert la voie à une nouvelle génération d’entrepreneurs issus des minorités. Nichée entre montagnes, rivières et cascades, cette région séduit par sa nature grandiose et son calme apaisant. Le complexe touristique Am Vap Farm, construit en bois sur près de 2.000 m², propose hébergement, restauration, activités de plein air et kayak.

"Nous voulons qu’Am Vap Farm soit plus qu’un site touristique : un espace où l’agriculture verte et la culture locale se rejoignent", explique Nguyên Trung Kiên, directeur du projet. "Les habitants Dao et Tày y travaillent comme guides, cuisiniers, producteurs de spécialités locales. C’est ainsi que nous faisons vivre et rayonner la culture montagnarde à travers l’économie".

Ces initiatives concrètes illustrent la réussite du programme de tourisme rural et OCOP que poursuit la province de Quang Ninh. Des dizaines de modèles similaires se développent aujourd’hui, générant revenus, emplois et fierté culturelle pour les minorités ethniques. Les habitants, autrefois dépendants de l’agriculture traditionnelle, deviennent acteurs du tourisme : hôtes, artisans, guides ou restaurateurs - participant à une chaîne de valeur intégrée qui améliore sensiblement leur qualité de vie.

Au-delà de la dimension économique, le tourisme communautaire s’impose comme un levier essentiel pour la préservation culturelle. Sur directive du Comité populaire provincial, le Service provincial des affaires ethniques et religieuses, en partenariat avec celui de la culture, des sports et du tourisme, a mis en œuvre plusieurs projets pilotes de sauvegarde dans quatre villages : le village Tày de Ban Câu (Luc Hôn), le village Sán Chi de Luc Ngù (Binh Liêu), le village Dao Thanh Y de Po Hèn (Hai Son) et le village San Diu de Vong Tre (Vân Dôn).

De nombreux éléments du patrimoine matériel et immatériel a chants Soọng Cọ, Then et đàn tính, rituels du riz nouveau, cérémonies d’initiation, fêtes traditionnelles - ont été restaurés et intégrés dans les circuits touristiques.

À Bình Liêu, les villages Tày et San Chi séduisent par leurs maisons sur pilotis, leurs costumes éclatants et leurs mélodies then pleines de douceur. Les habitants y trouvent à la fois reconnaissance culturelle et nouvelles sources de revenus.

Photo : QN/CVN

À Vân Đồn, le village San Diu se distingue par son club de chant Soong Co, fort de vingt membres, qui anime spectacles et échanges culturels. Les chants, les costumes et la gastronomie locale - khâu nhuc, banh bac dâu, banh chung gu, mam ria - sont devenus des emblèmes culturels vivants.

La responsable du Service provincial des affaires ethniques et des religions, Vu Thi Thanh Nhàn, souligne : "Le développement touristique en zone ethnique doit toujours s’appuyer sur la culture locale. Quand les habitants tirent directement bénéfice de leur patrimoine, ils deviennent les gardiens et les passeurs naturels de leur culture".

Grâce à cette harmonie entre économie, culture et environnement, les montagnes de Quang Ninh se métamorphosent : routes bétonnées, infrastructures touristiques modernes, paysages propres et verdoyants - mais surtout, une culture revivifiée et valorisée dans la vie contemporaine.

Vers un développement durable

L’expérience de Quang Ninh démontre que le tourisme communautaire repose sur trois piliers : économie, culture et environnement.

Photo : QN/CVN

La province encourage désormais les entreprises et coopératives à investir dans l’écotourisme et l’agrotourisme expérientiel, tout en transformant les produits typiques des minorités en marques OCOP à forte valeur ajoutée.

Comme le résume Pham Quy Thang affirme : "Le tourisme ne peut être durable que s’il profite d’abord aux habitants. Chacun d’eux doit devenir à la fois gardien de la culture et acteur professionnel du tourisme".

De Khe Mai Farm à Am Vap Farm, en passant par les villages communautaires, Quang Ninh trace une voie claire : développer le tourisme, c’est développer l’humain - préserver la culture pour nourrir l’économie, et renforcer l’économie pour faire rayonner la culture.

Thanh Hang - Câm Sa/CVN