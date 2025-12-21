Dak Lak mise sur le tourisme culturel pour un développement durable des villages ethniques

Ces dernières années, la province de Dak Lak ( Hauts plateaux du Centre) a progressivement valorisé son potentiel touristique en s’appuyant sur l’identité culturelle unique des communautés ethniques.

>> Une opération d’urgence pour aider les habitants à reconstruire après les inondations

>> Mettre en valeur la culture du gong et l'art du tissage en brocatelle des Ba Na

>> Dak Lak : plus de 250 stands à la Foire des produits OCOP et industriels ruraux

Photo : VNA/CVN

La préservation, la restauration et la mise en valeur des traditions locales contribuent non seulement à sauvegarder le patrimoine, mais aussi à ouvrir une voie de développement socio-économique durable pour les habitants, en particulier dans les villages.

Développer le tourisme en lien avec les communautés

Le village de Tong Ju, quartier d’Ea Kao, situé à plus de 10 km du centre-ville, compte plus de 480 foyers, majoritairement Ê Dê. Grâce à la mobilisation de la population et au soutien des autorités, Tong Ju devient progressivement une destination attractive, reconnue pour ses valeurs culturelles.

De nombreuses familles se sont associées pour développer le tourisme communautaire. Les habitants sont formés aux métiers et aux connaissances culturelles traditionnelles pour accueillir les visiteurs. Le son des gongs résonne désormais dans de nombreuses maisons ; les femmes tissent des étoffes traditionnelles et préparent des plats typiques ; les artisans perpétuent la sculpture de statues populaires. Les activités telles que l’agriculture, le tissage, les échanges culturels, la dégustation de "ruou cân" et la découverte de la gastronomie Ê Dê séduisent de plus en plus les touristes.

Pionnière de cette dynamique, H’Yam Bkrông a cherché à restaurer une maison longue pour en faire un espace culturel, fondé des équipes de gongs et de danse traditionnelle, et créé le homestay Hnoh Ea Kao, devenu un lieu de convergence de la culture Ê Dê. Aujourd’hui, 20 familles du village participent au tourisme, transformant significativement la physionomie du village. En 2024, Tong Ju a été officiellement reconnu comme destination de tourisme communautaire de la province.

Le village Akô Dhông, quartier de Buôn Ma Thuôt, est également un modèle de préservation culturelle, avec plus de 30 maisons longues traditionnelles accueillant les visiteurs. Le homestay Sang Ê Dê Amapin propose restauration, spectacles de gongs et d’art traditionnel, ainsi que des expériences agricoles saisonnières, permettant aux visiteurs de vivre le quotidien Ê Dê.

Préserver la culture associée au développement touristique

Photo : VNA/CVN

Pour exploiter efficacement ses atouts naturels et culturels, Dak Lak a mis en œuvre plusieurs politiques de soutien au tourisme communautaire. La province a adopté une résolution en faveur du développement du tourisme communautaire dans les villages de groupes ethniques pour la période 2021-2025 et sélectionné 5 villages prioritaires pour l’investissement. À ce jour, les villages Akô Dhông, Tri et Kuop ont été reconnus comme villages de tourisme communautaire.

Dak Lak soutient également la construction de sites touristiques typiques à Tong Ju et Jun. Les deux villages ont achevé leurs infrastructures et accueillent désormais des touristes. L’objectif pour la période 2026-2030 est de développer un à trois villages culturels et touristiques supplémentaires, tout en aidant les habitants à préserver leur culture, développer l’économie et réduire durablement la pauvreté.

Selon Trân Hông Tiên, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la présence de 49 groupes ethniques confère à Dak Lak une riche diversité culturelle, constituant un atout majeur pour le tourisme communautaire. Dans les années à venir, la province poursuivra la mobilisation des ressources publiques et des programmes cibles nationaux pour soutenir les villages dans la préservation et la valorisation de leur patrimoine culturel à travers le tourisme.

Le développement touristique associé à la préservation culturelle ouvre une voie durable pour de nombreux villages de Dak Lak, offrant des revenus tout en sauvegardant l’identité unique des communautés locales.

VNA/CVN