Hôi An figure parmi les quatre destinations asiatiques incontournables pour 2026

Le site web de voyage américain a classé la vieille ville de Hôi An, désormais intégrée à la ville de Dà Nang, dans le Centre, parmi ses quatre destinations asiatiques à ne pas manquer l’année prochaine, à la troisième place de son classement.

Photo : VNP/CVN

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la vieille ville de Hôi An est "un havre de paix idyllique au bord de l’eau où le temps semble suspendu, les lanternes scintillent et la vie s’écoule à un rythme plus paisible ", selon Travel Off Path, louant Hôi An comme "la ville la plus charmante du Vietnam".

Enlacée par la rivière Hoài, petit affluent en aval du fleuve Thu Bôn, "Hôi An a été surnommée la +Venise de l’Orient+, mais au lieu de gondoliers rayés, vous y trouverez des sampans en bois menés par des guides coiffés de +nón lá+ (chapeau conique en feuille de palmier)."

Le site web de voyage américain recommande également aux voyageurs de savourer un délicieux bol fumant de pho, un plat vietnamien incontournable que l’on trouve aussi bien sur les marchés nocturnes que dans les petits restaurants locaux.

"Hôi An est sans conteste l’un des paysages urbains les plus pittoresques d’Asie du Sud-Est, avec ses maisons de ville traditionnelles, ses bâtiments de l’époque coloniale française et ses ruelles étroites illuminées par des guirlandes de lanternes chinoises", décrit-il, ajoutant que la meilleure période pour s’y rendre s’étend de la fin de l’hiver au milieu du printemps.

Fondée au XVIe siècle, Hôi An fut l’un des ports commerciaux les plus importants de l’Asie du Sud et un important centre d’échanges culturels Est-Ouest. Les marchands de Chine, du Japon, des Pays-Bas, d’Inde et d’Espagne venaient y échanger des biens, laissant derrière eux un héritage architectural et culturel mêlant les influences de l’Orient et de l’Occident.

Son passé est superbement conservé dans les vieilles maisons de style chinois, japonais ou français, les temples de congrégations et pagodes. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Travel Off Path met également en lumière d’autres sites dans sa liste des destinations asiatiques incontournables pour 2026, à savoir Siem Reap au Cambodge, Goa en Inde et Dubaï.

VNA/CVN