Quang Ninh prépare un concert géant pour 30.000 spectateurs

La province de Quang Ninh (Nord) organisera le 12 novembre au soir le concert “Quang Ninh - Terre minière héroïque”, un événement de 30.000 places destiné à célébrer le 89 e anniversaire de la Journée traditionnelle des ouvriers des mines et de la Journée de l’indomptable région minière (12/11/1936 - 12/11/2025).

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse tenue le 4 novembre, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ninh a détaillé le programme, prévu à partir de 20h00 sur la place du 30-Octobre, dans le district de Ha Long.

D’une durée de 120 minutes, le spectacle se déploiera en trois tableaux thématiques, conçus comme un fil émotionnel continu : Des profondeurs de la terre - la flamme de la confiance ; Discipline - union : la source de la force ; Quang Ninh - l’ambition d’essor dans l’ère nouvelle.

Pensé comme un métissage de musique, d’arts du cirque, de reportages et de scénographie moderne, l’événement réunira une affiche prestigieuse : l’Artiste du Peuple Quang Tho, les chanteurs Trong Tân, Hô Ngoc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Bich Phuong, Toc Tiên, Trúc Nhân, (S)Trong Hiêu, Quang Hùng MasterD, Đô Hoàng Hiêp, et Ryhder, le violoniste Trân Quang Duy, le groupe Oplus, ainsi que la Fédération vietnamienne de cirque pour une immersion artistique de grande ampleur.

Terre de patrimoine, dynamique et créative

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, le concert se veut à la fois un hommage aux mineurs et un produit culturel-touristique signature, destiné à asseoir la marque “Quang Ninh - Terre de patrimoine, dynamique et créative”, tout en stimulant l’économie nocturne et l’industrie culturelle.

Photo : VNA/CVN

Plus de 30.000 spectateurs sont attendus sur site, et on espère des millions de téléspectateurs et internautes via la télévision et les plateformes numériques. Des invitations gratuites seront distribuées aux habitants et aux visiteurs, locaux comme extérieurs. Le portail d’inscription en ligne doit ouvrir le 5 novembre à 19h00, avec un échange des billets papier à partir du 9 novembre au matin.

Forte du succès de “Concert Ha Long 2025”, la province veut hisser l’organisation de “Quang Ninh - Terre minière héroïque” à un niveau irréprochable : planification, répartition des tâches, contrôle des invitations, billets et accréditations, modalités d’émission et de distribution, échange contre billets physiques, ainsi que propreté et civisme sur le site.

Parallèlement, le Service de l’industrie et du commerce de Quang Ninh a annoncé l’exposition des réalisations en développement socio-économique, défense-sécurité et technologies de production du charbon, programmée du 10 au 16 novembre au Palais de la planification, des foires et expositions de la province. L’exposition mettra en lumière les avancées de Quang Ninh sur la période 2020-2025, ainsi que les performances et l’innovation de son industrie charbonnière.

Phuong Nga/CVN