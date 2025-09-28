Quang Ninh, bastion stratégique du Nord-Est vietnamien

À la Une du numéro 39 paru la semaine dernière, la province de Quang Ninh dévoilait ses multiples facettes. Située au Nord-Est du Vietnam, elle est mondialement connue pour la splendeur de la baie de Ha Long. Mais au-delà de ses paysages, Quang Ninh incarne un véritable Vietnam miniature - un territoire à la fois touristique, économique et militaire, souvent qualifié de “forteresse” ou de “bouclier d’acier”.

>> Quang Ninh : 65.000 milliards de dôngs pour le développement de son économie maritime

>> Le “mur du cœur du peuple”, une stratégie pour la sécurité frontalière

>> Quang Ninh, “forteresse d’acier” aux avant-postes du Nord-Est

>> Cô Tô : vers un modèle de développement durable

Grâce à ses richesses naturelles et culturelles, la province attire les visiteurs vietnamiens et étrangers tout au long des quatre saisons du Nord. Sa situation géographique, à la croisée des frontières terrestres et maritimes, lui confère un rôle stratégique dans la mise en place d’un dispositif de défense complet et résilient.

Parmi les clichés marquants de cette 39e édition, on aperçoit les soldats du poste-frontière de Đồng Văn aux côtés des forces de défense civile, des miliciens et des habitants engagés dans les efforts de défense nationale. Une belle cohésion se dégage, notamment sur la photo où les garde-frontières de Hoành Mô prêtent main-forte aux villageois pour la récolte du riz.

Au fil du temps, Quang Ninh a su conjuguer essor économique, consolidation de la défense et modernisation des infrastructures. Móng Cái illustre parfaitement cette dynamique. Avec ses 78 km de frontières terrestres et maritimes, elle est à la fois porte d’entrée du commerce international et zone sensible face à la contrebande et à l’immigration illégale. Pour relever ces défis, la ville a renforcé sa zone de défense, modernisé ses dépôts de munitions, construit le nouveau siège du Commandement militaire de Trà Cô et mis en place un groupe de miliciens permanents pour sécuriser ses frontières.

Quang Ninh ne cesse d’innover. Elle a lancé un ambitieux projet de planification pour la construction de zones de défense provinciales et locales, avec un horizon fixé à 2030 et une vision jusqu’en 2045. Quang Ninh s’attache également à renforcer ses effectifs et à améliorer ses mécanismes opérationnels. Depuis 2020, elle a mené 13 campagnes de défense à l’échelle des districts et organisé avec succès un exercice international conjoint avec la Chine - preuve de son engagement en matière de diplomatie de défense.

Une frontière solide forge une nation puissante, et Quang Ninh en est l’illustration. Aujourd’hui, la province rayonne aussi par ses marathons, son tourisme musical, son île verte de Cô Tô et ses destinations spirituelles. Et pour les amateurs de loisirs, le golf ou les thermes d’Onsen Quang Hanh vous attendent.

Bienvenue à Quang Ninh, là où la force rencontre la beauté.

Hervé Fayet/CVN