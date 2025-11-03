Exposition de marionnettes : un rendez-vous culturel de la Foire d’automne 2025

À la 1 re Foire d’automne 2025, le Théâtre national de marionnettes du Vietnam a présenté une exposition captivante dédiée à l’art ancestral des marionnettes sur l’eau. Installé au Centre national des expositions, à Dông Anh en banlieue de Hanoï, ce pavillon miniature conçu à l’image du thuy dinh (maison sur l’eau) émerveille les visiteurs par son esthétique traditionnelle et son ambiance chaleureuse.

>> Foire d’automne 2025 : connecter culture, innovation et économie

>> Le cinéma, un point d’orgue de la créativité culturelle au Foire d’Automne 2025

>> Une vague de promotions touristiques déferle sur la 1re Foire d’automne 2025

Photo : Thuy Hà/CVN

Au cœur des centaines de stands commerciaux, cet espace unique attire les foules curieuses, mêlant habilement art, nostalgie et identité nationale. Le personnage espiègle de Têu, emblématique de cet art populaire, prend vie sur l’eau aux côtés de buffles, poissons, dragons et phénix, provoquant les rires des enfants et les sourires des adultes. Cette scène vivante ranime la fierté culturelle et les souvenirs d’enfance chez les visiteurs.

Selon l'"Artiste du Peuple" et directeur du théâtre national de marionnettes du Vietnam, Nguyên Tiên Dung, le pavillon s’inspire du thuy dinh traditionnel pour valoriser la richesse du théâtre de marionnettes vietnamien. Il souligne que chaque marionnette est porteuse d’âme, fruit d’un savoir-faire artisanal transmis depuis des générations. "Ce n’est pas une simple performance technique", insiste-t-il, "mais une forme narrative unique mêlant eau, son et rythme".

Photo : Thuy Hà/CVN

L’exposition se distingue cette année par une fusion créative entre tradition et modernité. Confectionnées en bambou, bois, laque, rotin et tissu, les marionnettes présentent des formes originales, allant des figures folkloriques comme le Têu (bouffon), le paysan et le buffle aux personnages modernes inspirés du roman Dế mèn phiêu lưu ký (Les Aventures d'un grillon) du regretté écrivain Tô Hoài ou même de Nàng bach Tuyêt (Blanche-Neige) et des motifs d’Halloween.

Au-delà des spectacles, le stand propose un mini-atelier d’art populaire où les enfants découvrent la manipulation des marionnettes et le processus minutieux de fabrication, de la sélection du bois à la peinture.

Vu Van Minh, un visiteur de Hà Dông, témoigne de l’émotion suscitée par l’exposition : "Ce pavillon sur l’eau et les figurines de Têu ont ravivé mes souvenirs d’enfance, quand mes parents m’emmenaient aux fêtes du village".

Fort de son succès, le Théâtre national de marionnettes a récemment signé deux accords importants : un contrat de 20 milliards de dôngs (760.000 USD) avec The State Vietnam Co., Ltd., et un autre d’un milliard de dôngs avec HTD Group JSC. Ces partenariats vont permettre de promouvoir cet art traditionnel auprès d’un public plus large et dans des destinations touristiques, confirmant la reconnaissance croissante de sa valeur culturelle et artistique.

Thuy Hà/CVN