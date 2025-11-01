Photo Hanoi’25 - Biennale, objectifs grand angle

La deuxième édition de Photo Hanoi’25 - Biennale internationale de la photôtgraphie s’est ouverte le premier novembre au Centre culturel du vieux quartier de la capitale.

>> Les jeunes artistes tissent leur toile à la biennale des beaux-arts

>> Photo Hanoi’25 : la biennale internationale de photographie qui fera vibrer Hanoï en novembre

Photo : VNA/CVN

Cet événement a réuni des artistes, des commissaires d’exposition et des experts de 22 pays autour d’expositions, d’ateliers et de conférences explorant les thèmes de la mémoire, de l’identité, de la nature, de la vie urbaine et du monde.

Photo Hanoi’25 - Biennale est organisée par le Service de la culture et des sports de Hanoi et l’Institut français de Hanoi, avec le soutien du Bureau de l’UNESCO à Hanoï et d’autres organisations partenaires.

L’événement vise à faire de Photo Hanoi - Biennale un rendez-vous culturel et artistique international majeur dans la capitale, rayonnant à l’échelle régionale et mondiale.

Cette édition réunit des artistes, des commissaires d’exposition et des experts de 22 pays, proposant 22 expositions et 29 activités parallèles.

Tout au long du mois de novembre, le public peut non seulement admirer des œuvres photographiques, mais aussi participer à des dialogues explorant les thèmes de la mémoire, de l’identité, de la nature, de la vie urbaine et du monde.

Dans son discours d’ouverture, Bach Liên Huong, directrice du Service de la culture et des sports de Hanoï, a déclaré que l’édition 2025 se distinguait par une ampleur et une portée accrues, avec de nombreuses activités artistiques et culturelles rassemblant plus de 170 artistes, photographes, commissaires d’exposition et experts venus de 21 pays et représentant 25 organisations spécialisées.

Cette édition, plus ambitieuse que les précédentes, propose un programme d’activités variées et captivantes. L’ensemble de ces activités contribue à faire de cet événement un festival international de photographie dynamique, qui marquera durablement les esprits à Hanoi, a-t-elle indiqué.

Ceci témoigne de l’engagement et de la détermination de l’ambassade de France à promouvoir et à développer la coopération culturelle entre la France et le Vietnam,

avec le soutien des ambassades participantes, des organisations internationales et des centres culturels étrangers présents au Vietnam.

La ville de Hanoï attache une grande importance au renforcement des échanges culturels entre Hanoi et la France, ainsi qu’avec les pays et les partenaires internationaux associés à ce projet, a-t-elle affirmé.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Jonathan Wallace Baker, chef du bureau de l’UNESCO au Vietnam, a déclaré que Photo Hanoi ‘25 reflétait la vision de Hanoï en tant que “Ville créative” du réseau UNESCO, où la créativité s’affranchit des frontières institutionnelles pour être vécue, expérimentée et partagée au cœur de la vie urbaine.

“L’événement illustre les valeurs que l’on peut construire lorsque les artistes, les communautés, les autorités et les partenaires internationaux unissent leurs efforts pour créer un espace culturel vivant, ouvert et inclusif”, a-t-il souligné.

Après deux éditions réussies, en 2021 et 2023, la biennale a confirmé son fort pouvoir d’attraction, avec plus de 170.000 visiteurs, 200 articles de presse et près de cinq millions d’interactions sur les réseaux sociaux.

VNA/CVN