Fresques murales d’un village de Quang Ninh

Situé au milieu des chaînes montagneuses à la frontière vietnamo-chinoise, un village de l’ethnie Dao, commune de Hai Son, province de Quang Ninh (Nord), séduit les visiteurs non seulement par sa tranquillité, mais aussi par les peintures murales ornant les façades des maisons.

Ce village de l’ethnie Dao est depuis longtemps une étape incontournable pour les touristes découvrant cette région montagneuse. Les fresques murales originales, aux couleurs éclatantes, se mêlent à la majesté des paysages, créant un tableau harmonieux et poétique.

La commune de Hai Son occupe une position stratégique en matière de défense et de sécurité nationale. Elle abrite en effet le site historique national de Po Hèn et la borne frontière N°1347. Ce sont deux adresses “rouges” de transmission aux jeunes générations des traditions patriotiques. C’est aussi un lieu de rencontre et de convergence des valeurs culturelles uniques où cohabitent, dans l’unité, les ethnies Kinh, Dao et San Chi (352 foyers, 1.616 habitants, dont 86,8% appartiennent aux Dao et San Chi). Leurs revenus proviennent principalement des activités agroforestières.

Une destination bucolique

Ces dernières années, Hai Son a bénéficié d’une attention particulière de la province. De nombreuses politiques et directives rapides et précises ont permis à la commune de réaliser des percées dans son développement. En particulier, depuis la mise en service de la Nationale 18C et de la voie reliant Hai Son à Hai Tiên, ainsi que le classement du site historique de Po Hèn comme monument national, la localité dispose de conditions plus favorables pour se développer. Autant d’atouts qui en font une destination prometteuse pour le tourisme expérientiel et communautaire.

Dans le cadre de son orientation vers le développement du tourisme communautaire, Hai Son a mis en œuvre de nombreuses initiatives et innovations. À partir des anciennes maisons du village, les jeunes volontaires ont participé à la création et à la décoration de fresques sur les murs anciens et couverts de mousse, donnant naissance à des peintures originales illustrant la vie quotidienne des habitants.

En 2023, Hai Son a rénové et repeint les fresques de ce village. À ce jour, plus de 20 fresques murales, couvrant une surface totale de 673 m², ont été réalisées. Ces œuvres ont apporté une nouvelle vitalité à la vie des habitants, le village accueillant désormais régulièrement des touristes venus découvrir et prendre des photos.

Depuis longtemps, la commune s’intéresse au développement du tourisme communautaire et expérientiel. C’est l’un des axes essentiels pour enrichir les produits touristiques, attirer les visiteurs, stimuler la demande, tout en contribuant à la préservation et à la valorisation des us et coutumes des ethnies minoritaires, à la protection des ressources naturelles et au développement économique durable de la province. Chaque année, Hai Son organise diverses activités, fêtes et marchés des hautes régions afin de séduire les voyageurs.

Pour véritablement laisser sa marque et devenir une destination touristique distinctive, le village de l’ethnie Dao a besoin de ressources supplémentaires et d’un “levier” puissant. Cela lui permettrait de tirer parti de ses atouts naturels, d’améliorer les services d’hébergement, de restauration et de loisirs dans les familles.

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les autorités locales, les secteurs et les organes concernés dans l’édification et le développement de nouvelles formes de tourisme, tout en menant activement des actions de sensibilisation afin d’inciter la population à mieux préserver l’hygiène environnementale et à adopter une véritable culture de “faire du tourisme” au sein de la communauté.

Texte et photos : Nguyên Thành - Hai Ninh/CVN