Le PM clôture la 1re Foire d’automne 2025 en mobilisant la solidarité pour les sinistrés

La première édition de la 1 re Foire d’automne 2025 s’achèvera le soir du 3 novembre à 20h00 au Centre des expositions du Vietnam, à Dông Anh en banlieue de Hanoï, lors d’une cérémonie placée sous le signe de la solidarité et de l’espoir, avec pour thème "Automne de l'espoir - Partageons l'amour".

Photo : Thuy Hà-VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh présidera cet événement solennel, entouré du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, président du Comité de pilotage de la Foire, ainsi que de représentants gouvernementaux, diplomatiques et d’organisations internationales.

La cérémonie sera diffusée en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV) et la Voix du Vietnam (VOV).

Au cœur de cette soirée, une collecte de dons sera organisée afin de venir en aide aux populations des régions montagneuses du centre et du nord, durement éprouvées par les récentes intempéries et inondations. Le comité d’organisation rendra également hommage aux entreprises et organisations ayant présenté des stands d’exception durant la foire.

Photo : VNA/CVN

Un bilan commercial et une affluence remarquables

Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette 1re Foire d’automne a réuni près de 3.000 stands tenus par environ 2.500 entreprises nationales et internationales. Plus de 10.000 produits de secteurs variés - industrie, agriculture, commerce, tourisme, technologie, biens de consommation, et notamment les fameux produits OCOP (À chaque commune son produit) emblématiques des différentes régions du pays - ont été exposés.

Pendant dix jours, la foire a attiré des dizaines de milliers de visiteurs et généré un volume d’échanges commerciaux significatif. Les nombreuses activités proposées ont su dynamiser l’événement : conférences sur les relations commerciales, spectacles folkloriques, présentations de spécialités régionales et ateliers de mise en relation avec des plateformes de commerce électronique.

Photo : Thuy Hà/CVN

Un tremplin pour la consommation et l'exportation

Au-delà de la promotion des produits vietnamiens et des marques locales, la Foire d’automne 2025 a contribué à stimuler la consommation intérieure, développer les marchés à l’export, renforcer la connectivité régionale et soutenir activement les entreprises dans leurs démarches commerciales.

Depuis son ouverture le 25 octobre, la foire s’est imposée comme un véritable pôle d’attraction pour le commerce, l’investissement et les échanges culturels, renforçant la position du Vietnam au sein de la chaîne de valeur commerciale régionale.

La Foire d’automne se poursuivra jusqu’au 4 novembre, prolongeant encore ce dynamique rendez-vous économique et culturel.

Thuy Hà/CVN