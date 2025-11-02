Tradition et modernité : Le Pavillon aquatique, attraction majeure de la Foire d’automne

Conçu comme un '' petit pavillon aquatique '' et orné de marionnettes pleines de charme et d’esprit, le stand du Théâtre national de marionnettes du Vietnam s’est imposé comme l’un des points d’attraction culturels majeurs de la Foire d’automne 2025, qui se tenait au Centre national des foires et expositions, commune de Dông Anh, Hanoï.

Au milieu de centaines de stands commerciaux, cet espace artistique a offert aux visiteurs une immersion vivante dans l’âme du patrimoine populaire vietnamien.

L’âme du folklore dans un espace d’intégration

Avec son toit de tuiles brunes et son architecture évoquant les villages du delta du fleuve Rouge, le stand présentait une vaste fresque de l’art de la marionnette vietnamienne : des personnages de Tễu – symboles de la marionnette sur l’eau traditionnelle – aux marionnettes à tiges, à fils, à main ou à masque, porteuses d’un souffle contemporain. Par sa mise en scène harmonieuse entre tradition et modernité, le stand du Théâtre national de marionnettes s’est distingué comme une véritable ''oasis culturelle'' au cœur de la foire.

Les visiteurs y ont non seulement découvert l’histoire et les techniques de la marionnette vietnamienne, mais ont aussi pu assister à des spectacles vivants de marionnettes sur l’eau. Sous les rires des enfants et les regards émerveillés des adultes, buffles, poissons, dragons et phénix s’animaient à la surface de l’eau, perpétuant la magie du théâtre populaire.

Selon l’Artiste du Peuple, Nguyên Tiên Dung, directeur du Théâtre national de marionnettes du Vietnam, le stand a été conçu pour devenir un symbole de la tradition et des valeurs culturelles lors de cette première édition de la Foire d’automne. Le pavillon aquatique miniature exposait les aspects les plus emblématiques de la marionnette vietnamienne, des œuvres classiques aux créations véhiculant des messages sociaux contemporains.

''Chaque marionnette porte en elle une âme - la rencontre entre la main de l’artisan et l’esprit vietnamien'', a-t-il confié. L’art de la marionnette, selon lui, ne se limite pas à la virtuosité technique : il est une manière poétique de raconter la vie à travers le langage de l’eau, du son et du rythme populaire.

Le stand proposait aussi un espace dédié aux enfants, où les marionnettes devenaient actrices de contes tirés des œuvres de l’écrivain Tô Hoai. Ce cadre ludique et éducatif permettait aux jeunes visiteurs d’apprendre à apprécier la beauté, la sensibilité et les valeurs humaines véhiculées par l’art traditionnel.

Un autre point fort du stand résidait dans sa capacité à marier tradition et modernité. Fabriquées à partir de matériaux naturels tels que le bois, le bambou, la laque ou le rotin, les marionnettes revêtaient des formes nouvelles, inspirées du quotidien contemporain : aux côtés des personnages classiques, figuraient Dế Mèn (le grillon aventurier), Blanche-Neige et les sept nains, ou encore des figures colorées inspirées d’Halloween, témoignant de la vitalité et de l’ouverture de l’art populaire vietnamien.

Les visiteurs, notamment les enfants, ont eu la possibilité d’expérimenter l’art de la manipulation, encadrés par les artistes du Théâtre. Ces « classes miniatures » permettaient d’apprendre le processus de création d’une marionnette – de la sculpture au maniement – et de comprendre l’effort artisanal derrière chaque mouvement gracieux de Tễu, figure joyeuse du théâtre populaire.

Diffuser les valeurs culturelles, encourager les industries créatives

Relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Théâtre national de marionnettes du Vietnam est la plus grande institution du pays consacrée à cet art. Depuis près de 70 ans, il œuvre à la préservation et à la modernisation de la marionnette vietnamienne, offrant des représentations variées - marionnettes sur l’eau, à tiges, à fils ou à masque - au public national et international. Ses tournées dans plus de 80 pays ont contribué à faire rayonner le patrimoine vietnamien à l’échelle mondiale.

Selon Nguyên Tiên Dung, le Théâtre continue d’assurer des représentations quotidiennes à Hanoï pour les visiteurs étrangers, tout en développant de nouveaux sites et partenariats. Lors de la Foire d’automne, le stand du Théâtre a attiré un grand nombre de visiteurs et suscité un vif intérêt, tant pour les expositions que pour les spectacles présentés.

À travers ce stand, le Théâtre national de marionnettes du Vietnam a ouvert une nouvelle voie de coopération entre la culture et l’économie, prouvant que le patrimoine culturel peut devenir un levier de développement des industries créatives.

Dans le cadre général de la Foire d’automne 2025, le stand d’art de la marionnette s’est imposé comme un symbole vivant de la stratégie nationale de développement culturel. Ici, l’échange ne se limitait pas à la transaction commerciale, mais s’étendait à la transmission du savoir, de la créativité et de l’identité nationale – une expression éloquente du dynamisme culturel du Vietnam contemporain.

