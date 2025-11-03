Festival de l’ao dài de Hanoï 2025 : Éclat du patrimoine vietnamien

Le festival touristique de l' ao dài de Hanoï 2025, placé sous le thème " ao dài de Hanoï - Éclat du patrimoine", se tiendra du 7 au 9 novembre au Musée de Hanoï et dans la zone piétonne autour du lac de Hoàn Kiêm (Épée restituée), a annoncé le Service municipal du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel vise à promouvoir le tourisme de la capitale et honorer la valeur culturelle immatérielle de l’ao dài, tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes.

Le programme comprendra le spectacle d’ouverture “ao dài de Hanoï - Éclat du patrimoine”, un défilé d’enfants, la finale du concours de design “ao dài - Relié au patrimoine”, un défilé autour du lac Hoàn Kiêm, des ateliers créatifs et une performance collective de 350 femmes hanoïennes.

Dans un décor inspiré de l’automne de Hanoï, le festival offrira un espace culturel riche en couleurs, réunissant plus de 80 stands de créateurs, d’artisans et de villages traditionnels. Expositions photogaphiques, ateliers de broderie et d’artisanat permettront au public de “vivre dans le patrimoine”.

Photo : VNA/CVN

Des spectacles d’arts traditionnels ainsi que des jeux populaires favoriseront la rencontre entre artistes et visiteurs.

Le festival s’ouvrira officiellement le 7 novembre au Musée de Hanoï, avec un grand défilé rassemblant créateurs et mannequins vietnamiens renommés.

À travers cette manifestation, Hanoï confirme son ambition de faire de l’ao dài un symbole fort du tourisme culturel, associant patrimoine, créativité et développement durable.

VNA/CVN