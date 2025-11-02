"Nuit au musée" : une nouvelle expérience culturelle

Le Musée national des beaux-arts du Vietnam a lancé, le 31 octobre, son nouveau programme intitulé "Nuit au musée", une initiative originale qui fait vivre l’art après la tombée de la nuit.

>> "La Nuit au musée" illumine la scène artistique de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Pour la première fois, le musée ouvre ses portes en soirée afin d’offrir au public une expérience immersive et inédite, à travers une série d’événements thématiques. Les billets, disponibles à partir de 250.000 dôngs (environ 10 dollars) par personne, permettent aux visiteurs de découvrir les collections emblématiques du musée à la lampe torche, tout en profitant de l’application iMuseum VFA, un guide multimédia interactif enrichi de commentaires audio et visuels.

Organisé le dernier vendredi de chaque mois, le programme propose diverses activités : démonstrations de peinture en direct, ateliers de dessin guidés et ateliers créatifs tels que la décoration de lanternes en papier poonah (papier dó) ou l’impression traditionnelle sur bois.

Le point d’orgue de la soirée réside dans les conférences d’experts consacrées à la présentation de neuf trésors nationaux, accompagnées de prestations musicales en direct assurées par des artistes de l’Académie nationale de musique du Vietnam, contribuant à créer une ambiance à la fois intime et inspirante.

Le tarif d’entrée ne comprend pas la participation aux ateliers ni les souvenirs proposés sur place. Conçu comme une nouvelle offre de tourisme culturel, le programme "Nuit au musée" associe arts visuels, découverte patrimoniale et expériences interactives dans un cadre unique.

Photo: VNA

Chaque édition reflète le rythme des saisons et la richesse culturelle de Hanoï, renouvelant ainsi, mois après mois, l’expérience proposée aux habitants comme aux visiteurs.

La série a débuté le 31 octobre sur le thème "Un automne enchanteur", et se poursuivra les 28 novembre et 26 décembre avec les thèmes "Contes de rue d’hiver" et "À la recherche des Douze".

Le calendrier pourra être ajusté et sera régulièrement mis à jour sur les canaux officiels du musée. Présenté par le Musée national des beaux-arts du Vietnam, en coopération avec la page Chuyen Cua Hà Nôi (L’histoire de Hanoï) et le groupe culturel Hanoi FM, le programme "Nuit au musée" ambitionne de devenir l’une des principales attractions nocturnes de la capitale, tout en promouvant les valeurs humanistes, renforçant l’éducation artistique et soutenant le développement des industries créatives du Vietnam.

VNA/CVN