Le cinéma, un point d’orgue de la créativité culturelle au Foire d’Automne 2025

Après une semaine d’ouverture, la Foire d’automne 2025, un événement national de promotion du commerce et de la culture qui se tient au Centre d’exposition nationale (commune de Dông Anh, Hanoï), continue d’attirer un grand nombre de visiteurs venus découvrir, acheter et expérimenter les richesses culturelles et gastronomiques du pays.

Photo : VNA/CVN

Parmi les différents espaces thématiques, le secteur consacré au cinéma s’impose comme un véritable "cœur battant" de la Foire, où le public peut non seulement visionner gratuitement des films, mais aussi plonger dans l’univers du septième art vietnamien et ressentir la vitalité d’une industrie culturelle en plein essor.Un cinéma ouvert à tous, au cœur de l’expérience.

Situé dans la zone "Industrie culturelle - Quintessence de la culture vietnamienne", le pavillon du cinéma fascine par sa conception ouverte et interactive, rappelant un plateau de tournage miniature. Composé de six stands et d’un guichet central, il offre un panorama vivant de l’industrie cinématographique nationale : production, distribution, services créatifs et produits dérivés.

Chaque espace reflète une facette de l’écosystème du cinéma moderne : présentation de matériel de tournage, projection de bandes-annonces, vente d’objets de collection, d’affiches ou de T-shirts inspirés du grand écran. Cette approche immersive transforme la visite en une véritable expérience sensorielle et émotionnelle.

L’attraction majeure reste la salle de projection gratuite, où des centaines de spectateurs font la queue chaque jour pour revoir des œuvres marquantes du cinéma vietnamien contemporain, telles que Mưa đỏ (Pluie rouge) et Tử chiến trên không (Combat aérien).Inspiré d’épisodes historiques héroïques, Mưa đỏ rend hommage à la bravoure et au sacrifice des soldats vietnamiens, incarnations vivantes de l’esprit du soldat de l’Oncle Hồ. Le film, empreint d’humanité, met en lumière les valeurs intemporelles du patriotisme et du courage.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Tử chiến trên không illustre la lutte acharnée des forces aériennes vietnamiennes, exaltant la détermination et la fierté nationale.

Parmi les spectateurs, Dang Hông Nhung, une visiteuse de Hanoï, confie : "J’ai entendu beaucoup parler de “Mưa đỏ” à la télévision, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le voir. Aujourd’hui, j’ai profité de ma visite à la Foire pour découvrir le film gratuitement, tout en me plongeant dans l’atmosphère unique du cinéma vietnamien".

Le cinéma d’animation séduit petits et grands

Une autre attraction appréciée du public est l’espace consacré au Studio du film d’animation du Vietnam, où plus de 40 courts-métrages récents sont projetés en continu. Ces films, parmi lesquels L’escargot volant, Le petit chevalier Nghé Vàng ou Le rêve d’être mère, véhiculent des messages positifs sur l’amitié, la bonté et la persévérance, transportant les enfants - et leurs parents - dans un monde coloré empreint d’humanité.

Quand la technologie rencontre l’art et l’émotion

Le stand du Centre national du cinéma attire lui aussi l’attention, illustrant la modernisation rapide du secteur à l’ère du numérique. Grâce à des bornes automatiques, les visiteurs peuvent acheter leurs billets en ligne, supprimant le besoin de papier et contribuant à une démarche écologique et intelligente.

Le Centre présente également un concept original : une séance double combinant un court documentaire et un film de fiction. Les spectateurs y découvrent d’abord un documentaire d’une vingtaine de minutes retraçant des pages authentiques de l’histoire et de la vie vietnamienne, avant de savourer un film de divertissement.

Ce format innovant enrichit l’expérience émotionnelle du public, tout en rapprochant l’art cinématographique du quotidien. Un représentant du Centre explique : "À travers la Foire d’automne, nous souhaitons montrer que le Centre national du cinéma est un pionnier de la transformation numérique, tourné vers une industrie cinématographique moderne, ouverte et intégrée au monde".

Une immersion complète dans l’univers du septième art

Le pavillon du cinéma ne se limite pas à la projection : il propose également une expérience complète où les visiteurs peuvent toucher, sentir et interagir. Les stands regorgent d’objets inspirés du cinéma vietnamien - maquettes, accessoires, affiches, produits dérivés -symbolisant la créativité et la fierté nationales.Un coin gourmand recrée l’ambiance des salles obscures, avec pop-corn, boissons et snacks, tandis que des zones de repos permettent aux visiteurs d’échanger leurs impressions après la séance.Par ailleurs, les rencontres entre le public et les équipes de tournage des films Mưa đỏ, Tử chiến trên không et Mùi phở (Le parfum du phở) offrent un moment privilégié d’échanges, renforçant les liens entre artistes et spectateurs.

Ces dialogues vivants témoignent de la volonté du cinéma vietnamien de rapprocher la création de la vie quotidienne.Le cinéma, vitrine du « soft power » vietnamien.

Au milieu des centaines de stands consacrés au commerce, au tourisme, à l’artisanat et à la mode, le pavillon du cinéma se distingue comme une déclaration culturelle : le cinéma n’est pas seulement un divertissement, mais une force douce qui porte l’identité, l’histoire et les aspirations du peuple vietnamien.

La Foire d’automne 2025 illustre ainsi que la promotion économique et la diffusion culturelle peuvent aller de pair.

Dans ce grand carrefour des idées et des émotions, le cinéma vietnamien se présente comme un acteur clé de l’économie créative, un pont entre la tradition et la modernité, entre le Vietnam et le monde.

