Le savant Lê Quy Dôn fait partie de la liste des anniversaires célébrés par l’UNESCO

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté le 31 octobre une résolution honorant et commémorant conjointement le 300 e anniversaire de la naissance de Lê Quy Dôn, l’une des plus grandes figures culturelles et intellectuelles du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette décision a été prise lors de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO, qui s’est tenue à Samarcande, en Ouzbékistan.

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a déclaré que l’adoption de cette résolution était un moment de grande fierté non seulement pour la province de Hung Yên, ville natale de Lê Quy Dôn, mais aussi pour l’ensemble du peuple vietnamien.

Une délégation de Hung Yên, conduite par Nguyên Van Chiên, membre de la permanence du Comité provincial du Parti et chef de la commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti, a assisté à la cérémonie.

Après l’adoption de la résolution, Nguyên Van Chiên a exprimé sa gratitude à l’UNESCO et à ses États membres pour leur soutien, promettant que la province travaillerait en étroite collaboration avec l’UNESCO et les partenaires internationaux pour organiser des activités commémorant le 300e anniversaire de la naissance du savant Lê Quy Dôn en 2026.

La décision de l’UNESCO d’honorer et de commémorer conjointement le 300e anniversaire de la naissance de Lê Quy Dôn témoigne de la reconnaissance par la communauté internationale du patrimoine scientifique, culturel et éducatif du Vietnam, ainsi que des contributions intellectuelles exceptionnelles de ce savant.

Cette résolution s’inscrit également dans le cadre de l’initiative de l’UNESCO visant à célébrer conjointement des personnalités influentes du monde entier dont la vie et l’œuvre promeuvent la paix, l’éducation, le dialogue culturel et la compréhension mutuelle entre les nations – des idéaux que le Vietnam partage profondément.

Photo : VNA/CVN

Cette reconnaissance est le fruit d’une étroite collaboration entre la province de Hung Yên, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, en partenariat avec des experts vietnamiens et internationaux.

Le dossier de candidature répondait aux critères d’excellence de l’UNESCO, démontrant l’influence de Lê Quy Dôn et son adhésion aux valeurs de l’organisation en matière d’éducation, de culture, de science et de communication.

Lê Quy Dôn (2 août 1726 - 11 juin 1784) est né dans le village de Diên Hà, aujourd’hui situé dans la province de Hung Yên. Considéré comme l’un des plus grands érudits vietnamiens du XVIIIe siècle, Lê Quy Dôn a laissé une œuvre colossale comprenant une quarantaine d’ouvrages couvrant des domaines aussi variés que l’histoire, la géographie, la poésie, la philologie, l’exégèse des classiques et les écrits en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne). Son influence a largement dépassé les frontières du Vietnam, rayonnant à l’échelle régionale.

Pour commémorer le 300ᵉ anniversaire de sa naissance l’année prochaine, la province de Hung Yên organisera une série d’événements culturels et éducatifs afin de célébrer sa vie et son œuvre.

VNA/CVN