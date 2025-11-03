À Vinh Long, les pirogues se jettent à nouveau à l’eau pour la fête Ok Om bok

La province de Vinh Long, située dans le Delta du Mékong, propose diverses activités culturelles, touristiques et sportives pour célébrer la fête Ok Om Bok, l’une des principales fêtes du peuple khmer du Sud.

Photo : VNA/CVN

Ok Om Bok, également appelé Fête de la Lune, se déroule chaque année à la pleine lune du dixième mois lunaire, marquant la transition entre la saison des pluies et la saison sèche, et entre la saison des semailles et celle des récoltes.

La Semaine culturelle, sportive et touristique Ok Om Bok a pour objectif de présenter et de promouvoir les identités culturelles des groupes ethniques minoritaires de Vinh Long, et d’offrir aux entreprises locales des opportunités d’échanges et de renforcement de leur coopération en matière d’investissement, de commerce et de tourisme avec des entreprises d’autres provinces.

L’événement phare est la course de ghe ngo (pirogues khmères traditionnelles) de Vinh Long, qui aura lieu sur la rivière Long Binh, dans le quartier de Trà Vinh, les 3 et 4 novembre.

En moyenne, chaque pirogue est conçue pour transporter de 20 à 60 personnes. Longue dans la plupart des cas de 25 à 30 m, sa forme effilée lui permet de fendre les eaux rapidement. Ses deux proues courbées et sculptées dans le bois ont l’apparence d’une tête de serpent ou d’une tête de phénix. Les pagaies sont peintes en blanc, en vert, en rouge ou en jaune, afin de bien distinguer les équipages en lice.

Les membres de chaque équipe doivent porter l’uniforme pour se distinguer de leurs concurrents. Tous ont une fonction bien précise : outre les rameurs qui constituent - comme l’on s’en doute - l’écrasante majorité, il y a le capitaine, la personne qui tient le gouvernail, l’autre munie d’un sifflet et enfin, la dernière - assise au milieu de la pirogue - qui bat le tambour pour imprimer la cadence à ses troupes.

La course attirera environ 600 athlètes, hommes et femmes, répartis en neuf équipes de la province. Ils s’affronteront sur des distances de 1.000 mètres et 800 mètres pour les hommes, ainsi que sur 800 mètres pour les équipes mixtes.

L’événement met également en valeur la culture khmère, avec des spectacles de costumes traditionnels, d’artisanat, d’instruments de musique et de danses.

Une exposition présentant le programme OCOP (À chaque commune son produit) de la province et ses produits touristiques est également prévue.

De nombreuses activités sportives seront proposées, telles que le cyclisme, des courses de moto, un tournoi de football à cinq, un tournoi de volley-ball et des jeux folkloriques.

Vinh Long organisera également un spectacle de lanternes flottantes le 5 novembre. Ce rituel s’inscrit dans le cadre de la fête d’Ok Om Bok, une tradition khmère qui exprime la gratitude et le respect envers les dieux de la terre et de l’eau.

La Semaine culturelle, sportive et touristique d’Ok Om Bok se clôturera le 5 novembre.

VNA/CVN