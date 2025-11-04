Le Prix d'Art Pan Pacific Hanoi lance sa 3e édition

Le prestigieux Prix d'Art Pan Pacific Hanoi revient en 2026 avec une nouvelle édition placée sous le signe de l'imaginaire et de l'inclusion. Le concours "Chân Trời Tương Lai" (Horizons de demain) met à l'honneur les jeunes artistes vietnamiens et les artistes en situation de handicap, en valorisant leur créativité durable et leur vision du futur.

Une initiative artistique inclusive et engagée

Organisé par l’hôtel Pan Pacific Hanoi en partenariat avec l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, le Prix d’Art Pan Pacific Hanoi vise à promouvoir les talents émergents et à encourager les pratiques artistiques innovantes. Cette troisième édition, intitulée "Chân Trời Tương Lai", invite les participants à explorer le thème du futur à travers leurs rêves, espoirs et visions personnelles.

Le concours s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes : "Sắc Màu Nguồn Cội" (Inspiring Tradition - Tradition inspirante) en 2024, qui célébrait les racines culturelles, et "Thế Giới Quanh Tôi" (What a Wonderful World - Quel monde merveilleux) en 2025, qui portait un regard sur le monde contemporain et ses défis. En 2026, l’accent est mis sur les possibilités infinies de demain, qu’elles soient technologiques, sociales ou écologiques.

Trois catégories pour révéler les talents

Le concours est ouvert à trois groupes d’artistes :

• Jeunes artistes de 18 à 30 ans, ayant suivi ou suivant une formation artistique au Vietnam.

• Artistes en situation de handicap, sans limite d’âge ni exigence de formation.

• Artistes de moins de 18 ans, élèves ou talents en herbe, avec autorisation parentale.

Chaque participant peut soumettre une seule œuvre, qui sera évaluée par un jury composé de représentants de l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, de l’Université d’Architecture de Hanoi, de l’Association des Beaux-Arts du Vietnam, ainsi que d’un conseil artistique venu de Singapour.

Une nouveauté : l'artisanat à l'honneur

En plus du concours de peinture, l’édition 2026 introduit un Prix spécial pour les œuvres d'artisanat réalisées par des artistes en situation de handicap, notamment ceux formés dans des centres professionnels ou des coopératives sociales. Ces créations devront allier expression artistique et fonctionnalité, tout en illustrant le thème "Chân Trời Tương Lai".

Dates clés et modalités

• Date limite de soumission : 31 décembre 2025

• Annonce des résultats : avant le 5 mars 2026, par téléphone ou e-mail

• Règlement complet : https://panpacific.co/4nITyvq

• Soumettez votre œuvre : https://panpacific.co/4nqvKgn

À propos de Pan Pacific Hanoi

Situé au bord du lac de l’Ouest, l’hôtel Pan Pacific Hanoi offre un havre de paix au cœur de la capitale. Avec ses 328 chambres et suites, ses restaurants fusion (Pacifica, Ming), ses bars (Song Hong, The Summit) et ses installations de détente, il est reconnu pour son hospitalité raffinée et son engagement envers la culture et la communauté artistique.

Thanh Thúy/CVN

Photos : Pan Pacific Hanoi