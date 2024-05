Quang Ninh : engagé pour un environnement propre

Au fil des années, la province de Quang Ninh, située dans le Nord-Est du pays, a toujours accordé une importance primordiale à la préservation de l'environnement. Considérée comme une exigence fondamentale et une condition sine qua non pour son développement socio-économique durable, cette approche vise également à améliorer la qualité de vie des populations locales.

Photos : VNA/CVN

Dans le cadre de la protection de l'environnement de la baie de Ha Long, la collecte et le traitement des déchets font l'objet d'une attention particulière et sont régulièrement effectués. Le comité de gestion de cette baie a intensifié ses efforts en matière de ramassage et de traitement des déchets ainsi que des eaux usées.

Ces activités sont menées dans deux zones principales : la première longe la côte de la baie afin de collecter les déchets provenant des zones urbaines et résidentielles, tandis que la seconde est située au cœur de la baie. Chaque zone est équipée de nombreux véhicules et de dizaines de travailleurs dévoués pour collecter les déchets à la surface de l'eau, contribuant ainsi à préserver le paysage verdoyant, propre et magnifique de la baie. Par ailleurs, le programme "Baie de Ha Long sans déchets plastiques", lancé ces dernières années, vise à sensibiliser les habitants locaux et les touristes à l'usage responsable et à la réduction des produits en plastique à usage unique.

Quant à Cô Tô, l'île a mis en place le projet "District insulaire de Cô Tô sans déchets plastiques", dans le but de prévenir les impacts néfastes de la "pollution blanche" sur son environnement insulaire, tout en contribuant au développement d'un tourisme durable.

Photo : ST/CVN

En plus des efforts déployés par les autorités locales, de nombreux habitants de Quang Ninh, en général, et de Ha Long, en particulier, ont soumis leurs propres initiatives dans ce domaine.

Parmi ceux qui ont partagé leur passion pour la protection de l'environnement, Nguyên Dang Huy, du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Quang Ninh, a fondé le groupe "Pour un Ha Long vert". "Notre programme d'échange de batteries a un objectif non lucratif. Nous voulons sensibiliser les gens aux effets nocifs des batteries, réduire la consommation d'énergie et encourager la plantation d'arbres. Lorsque vous plantez un arbre de vos propres mains et le voyez grandir chaque jour, c'est une source de joie", a partagé Huy.

Partageant la même vision que M. Huy, Nguyên Viêt Hà, résidant dans le quartier de Trân Hung Dao à Ha Long, a promu le "mode de vie vert" auprès des utilisateurs de Facebook. Après quatre années d'efforts, sa page Facebook Green Station - 5R Station Halong est devenue un lieu familier pour les passionnés de l'environnement et du mode de vie durable, partageant régulièrement des articles et des connaissances utiles. Selon Hà, en recyclant des éléments tels que des cartons de lait, des emballages de nouilles instantanées, ou des sacs en plastique, ces déchets peuvent être transformés en objets utiles dans la vie quotidienne.

Coopération internationale

Récemment, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Quang Ninh, la délégation de l'Union européenne (UE) à Hanoï et Sun Group, a organisé la Journée Vietnam - UE à Ha Long, sous le thème "Vietnam - UE : s'unir pour un environnement propre".

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'UE au Vietnam dans le domaine environnemental, à travers des projets de coopération au développement portant sur l'adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la protection des forêts, et le traitement des déchets.

Dans les années à venir, le Vietnam aspire à bénéficier d'une coopération et d'un soutien efficaces de la part de l'UE et de ses États membres pour renforcer ses capacités en matière de réponse au changement climatique, de protection de l'environnement, et de restauration des écosystèmes terrestres, forestiers et marins, a-t-elle souligné.

L'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, a mis en avant l'importance de cet événement dans le cadre des efforts globaux du Vietnam pour un développement vert et durable.

Photo : Thu Hoài/CVN

Il a exprimé une grande appréciation pour les engagements du Vietnam en faveur de la construction d'une économie verte et circulaire, avec l'objectif ambitieux d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. L'ambassadeur a affirmé que l'UE continuerait d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre d'initiatives visant à répondre au changement climatique, à protéger l'environnement et à atteindre ses Objectifs de Développement Durable (ODD).

Après la cérémonie d'ouverture, près de 200 délégués ont participé à des activités de ramassage des déchets le long de la plage de Bai Chay et dans la baie de Ha Long.

Thu Hoài/CVN